Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,83 ile Inveo Portföy Bir. Değ. Fon oldu.
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,12'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,056522
|-2,83
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,518841
|-1,93
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,125236
|-1,43
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,820857
|-1,42
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,548228
|-1,34
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,724531
|-1,33
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227224
|-1,33
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,317095
|-1,32
|Deniz Port. Borç. Araç. Fonu
|0,028368
|-0,44
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,083296
|-0,32
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014394
|-1,12
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019482
|-0,99
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,073565
|-0,82
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,043291
|-0,75
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,029321
|-0,70
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025529
|-0,68
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,034642
|-0,57
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021273
|-0,57
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047472
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,057837
|-0,22
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika Ekonomi