Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,83 ile Inveo Portföy Bir. Değ. Fon oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,12'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: