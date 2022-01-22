Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,27 ile İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon oldu.
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,72'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,769115
|-7,27
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|31,574834
|-6,31
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,13
|-6,16
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,22
|-5,88
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,563099
|-5,59
|QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon
|0,895902
|-5,17
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,215012
|-5,01
|Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
|1,09247
|-4,96
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,465339
|-4,91
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|266,015087
|-4,78
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,081722
|-4,72
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,026363
|-4,68
|AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,084757
|-4,10
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,049418
|-3,77
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,015299
|-3,65
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,049346
|-3,40
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,0476
|-3,35
|Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF
|0,008963
|-3,24
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,237026
|-3,16
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,052678
|-3,13
(Son)
Kaynak: AA
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