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Yatırımcı rehberi (5)

05.03.2022 11:01
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,68 ile İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,68 ile İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF ise yüzde 3,99'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,067196-6,68
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,323408-5,39
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,42-4,56
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,75-3,44
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,433077-2,69
HSBC Portföy Altın Fonu7,053468-2,44
Inveo Portföy Altın Fon1,773954-2,41
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,698175-2,40
Fiba Portföy Altın Fonu0,07215-2,35
TEB Portföy Altın Fonu0,20217-2,32
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,086126-3,99
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,030684-2,78
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,097287-2,53
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,093373-2,35
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,092861-2,22
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,090492-2,16
Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,053034-2,12
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,091769-1,90
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,100954-1,90
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,088973-1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırım, Tragger, Altın, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika


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