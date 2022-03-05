Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,68 ile İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF ise yüzde 3,99'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: