Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,144950
|11,05
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|5,686901
|11,02
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,108503
|10,93
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|15,937743
|10,41
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,075231
|10,40
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1282,894587
|12,98
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|67,096491
|11,66
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|77,002902
|11,47
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|62,524861
|7,27
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|19,372891
|5,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,727141
|9,45
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,076082
|9,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,161345
|9,36
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,065295
|7,52
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,076147
|7,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,095637
|11,16
|Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF
|12,917557
|9,24
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|288,519429
|8,91
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,236427
|8,88
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,109812
|8,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|2,276993
|10,31
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,880015
|10,25
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,190675
|9,94
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,901934
|9,13
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,153790
|8,89
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,052681
|11,21
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,101333
|10,96
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,920415
|10,83
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|3,052165
|10,75
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|5,645761
|10,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,063400
|11,34
|HSBC Portföy Altın Fonu
|6,324008
|10,91
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,106733
|10,89
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,168215
|10,84
|İş Portföy Altın Fonu
|0,081983
|10,83
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,013331
|0,35
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,038884
|0,33
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,160023
|0,32
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,389989
|0,31
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,051618
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032268
|-0,49
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230266
|-0,10
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555295
|-0,08
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,834157
|-0,06
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,839245
|-0,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025226
|-4,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,112620
|-0,84
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056894
|-0,80
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,983259
|-0,57
(Sürecek)
Kaynak: AA
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