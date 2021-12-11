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Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

11.12.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0679984,58
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,1161614,47
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,3819324,26
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,9136903,99
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon15,5596313,83
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF29,96397610,55
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF26,9091569,67
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF27,4885219,51
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF66,0060659,25
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF26,3463169,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0273178,29
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,8313376,03
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,9588544,93
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0565304,36
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1681604,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)143,36594911,21
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)9,62889610,19
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1455379,94
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)2,1905929,54
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,9304409,53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,5417729,82
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,1384798,06
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon2,0312208,04
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,3476227,63
Tacirler Portföy Değ. Fon6,4605077,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,6083177,65
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)4,2047276,98
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,9088986,65
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)3,3070725,27
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu3,5762644,80
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,0651542,77
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,1096292,71
HSBC Portföy Altın Fonu6,4954542,71
Inveo Portföy Altın Fon1,6385122,70
Ak Portföy Altın Fonu0,1727232,68
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0168060,34
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3945270,33
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0421430,31
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0585490,31
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1636160,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,832692-0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu2,314946-1,98
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,242456-0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Tragger, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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