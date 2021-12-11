Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,067998 4,58 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,116161 4,47 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,381932 4,26 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 5,913690 3,99 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 15,559631 3,83 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 29,963976 10,55 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 26,909156 9,67 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 27,488521 9,51 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 66,006065 9,25 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 26,346316 9,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027317 8,29 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,831337 6,03 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 7,958854 4,93 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,056530 4,36 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,168160 4,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 143,365949 11,21 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 9,628896 10,19 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,145537 9,94 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 2,190592 9,54 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,930440 9,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,541772 9,82 Neo Portföy Birinci Değişken Fon 1,138479 8,06 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 2,031220 8,04 Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon 1,347622 7,63 Tacirler Portföy Değ. Fon 6,460507 7,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,608317 7,65 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,204727 6,98 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,908898 6,65 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 3,307072 5,27 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 3,576264 4,80 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,065154 2,77 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,109629 2,71 HSBC Portföy Altın Fonu 6,495454 2,71 Inveo Portföy Altın Fon 1,638512 2,70 Ak Portföy Altın Fonu 0,172723 2,68 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,016806 0,34 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,394527 0,33 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu 1,042143 0,31 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,058549 0,31 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,163616 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,832692 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 2,314946 -1,98 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,242456 -0,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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