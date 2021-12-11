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Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (7)

11.12.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,180885,10
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1682684,83
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,1769424,66
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2432674,65
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,213134,64
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0138944,03
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0294573,94
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0321693,79
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,09883,17
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0128892,51
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,10051511,51
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,2097629,66
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,1261149,55
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2254968,61
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2562228,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0473911,49
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0411767,88
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0238796,86
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,1217376,58
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,3430116,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0968877,90
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0674047,76
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0514116,70
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0355546,65
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,0204524,38
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0826142,73
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0839002,72
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0829482,70
NN Hay. Em. Altın EYF0,0514302,70
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0856782,68
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0299480,30
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0783640,30
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0879100,30
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0830420,30
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0832660,30
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,047690-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014557-4,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Türkiye, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


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