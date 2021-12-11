Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,18088 5,10 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,168268 4,83 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,176942 4,66 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,243267 4,65 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,21313 4,64 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,013894 4,03 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,029457 3,94 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,032169 3,79 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,0988 3,17 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012889 2,51 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,100515 11,51 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,209762 9,66 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,126114 9,55 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,225496 8,61 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,256222 8,61 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,04739 11,49 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,041176 7,88 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,023879 6,86 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,121737 6,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,343011 6,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,096887 7,90 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067404 7,76 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,051411 6,70 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,035554 6,65 Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF 0,020452 4,38 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,082614 2,73 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,083900 2,72 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,082948 2,70 NN Hay. Em. Altın EYF 0,051430 2,70 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,085678 2,68 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,029948 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,078364 0,30 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,087910 0,30 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,083042 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,083266 0,30 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF 0,047690 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014557 -4,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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