Yaz sezonu balıkları tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaz sezonu balıkları tezgahlarda yerini aldı

22.06.2022 11:35
Yaz sezonu balıkları tezgahlarda yerini aldı

Kütahya'nın Tavşanlı Balık Pazarı'nda yaz sezonu balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı Balık Pazarı'nda yaz sezonu balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Tavşanlı Balık Pazarı'nda taze ve farklı türde balık satışları devam ediyor. Balık Pazarındaki esnaflardan Mustafa Coşar, "Yaz sezonu balık çeşitleri tegahlarımızda yerini aldı. 15 Mart - 15 Haziran arasında birçok göl, dere ve baraj balıklarının tutulması yasak idi. Şimdi bu yasakların kalkması ile sazan, alabalık, kadife, alay, akbalık, kızılkanat gibi çeşitli balıklar tezgahlarımızda yerini aldı. Halkımıza bol çeşit ve ucuz etiketlerle hizmet veriyoruz. Balık fiyatları İstanbul ve diğer deniz şehirleri ile hemen hemen aynı. İlçenin balık ihtiyacını karşılayan pazarımızda deniz balıklarından palamut, çupra ve levrek de bulunmaktadır. Balıklarımızın fiyatları 30 ile 60 TL arasında değişmektedir. Tüm halkımızı sağlık için balık yemeye davet ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Öğrenciler yaz tatiline kitap okuyarak girdi Öğrenciler yaz tatiline kitap okuyarak girdi
Kaynak: İHA

Mustafa Coşar, Tavşanlı, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz sezonu balıkları tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:04:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yaz sezonu balıkları tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement