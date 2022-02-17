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YDA Group, Dalaman Havalimanı için Ferrovial ile ortaklık anlaşması imzaladı - Son Dakika

YDA Group, Dalaman Havalimanı için Ferrovial ile ortaklık anlaşması imzaladı

17.02.2022 13:57
YDA Group, Dalaman Havalimanı için Ferrovial ile ortaklık anlaşması imzaladı

YDA Group, Dalaman Uluslararası Havalimanı'nın 2042 yılı sonuna kadar olan imtiyaz hakkının yüzde 60'ı için 140 milyon avroya İspanyol Ferrovial Grup ile anlaşma imzaladı.

YDA Group, Dalaman Uluslararası Havalimanı'nın 2042 yılı sonuna kadar olan imtiyaz hakkının yüzde 60'ı için 140 milyon avroya İspanyol Ferrovial Grup ile anlaşma imzaladı.

YDA Group'tan yapılan açıklamada, imzalanan anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Dalaman Uluslararası Havalimanı'nın 2042 yılı sonuna kadar olan imtiyaz hakkının yüzde 60'ı için 140 milyon avroya İspanyol Ferrovial Grup ile anlaşma imzalandı. Gerekli onayların ardından 2022'nin ilk yarısında sürecin tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye ekonomisi ve havacılık sektörü için çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını kaydetti.

Havacılık sektöründe küresel öneme sahip iki grup arasındaki bu ortaklığın başarılarına daha fazla katkıda bulunacağını ifade eden Arslan, "Bu anlaşma firmamızın havacılık sektöründeki deneyim ve gücüne duyulan uluslararası güvenin bir sonucu olmasının yanı sıra Türkiye ekonomisine yabancı yatırımcıların güveninin devam ettiğinin göstergesi olması açısından da büyük önem taşıyor. Bu stratejik ittifak, her iki şirketin uzmanlıklarını Türk havacılık sektöründe bir araya getirmek için eşsiz bir fırsatı temsil ediyor, hem Dalaman hem de diğer pazarlar için önemli bir büyüme potansiyeli sunacak. Ferrovial'i ortağımız olarak görmekten mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ferrovial Havalimanları Üst Yöneticisi Luke Bugeja da "Bu anlaşma, uluslararası turizm için Türkiye'de hızla büyüyen destinasyon haline gelen bir alanda havalimanı portföyümüzü çeşitlendirmek için eşsiz bir fırsat. YDA Group, Türkiye'de Public Private Partnership (PPP) modeli ile altyapı inşa etme ve işletme konusunda çok geniş deneyime sahip ve bu nedenle de bu projede bizler için ideal bir ortak." ifadelerini kullandı.

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Hüseyin Arslan, Havacılık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi YDA Group, Dalaman Havalimanı için Ferrovial ile ortaklık anlaşması imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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