YediHilal Derneği, Müslüman bakış açısıyla girişim ekosistemini büyütmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

YediHilal Derneği, Müslüman bakış açısıyla girişim ekosistemini büyütmeyi hedefliyor

YediHilal Derneği, Müslüman bakış açısıyla girişim ekosistemini büyütmeyi hedefliyor

YediHilal Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Melih Turan, sıfırdan bir girişimin büyüyüp değer kazanabileceğini belirterek, Müslüman bakış açısıyla girişim ekosistemini büyütmenin önemine vurgu yaptı. Ticaret Mektebi 'on'da dokuz' programı kapsamında düzenlenen etkinlikte, iş modeli üretimi ve girişim-yatırımcı sunumu hazırlama eğitimleri sunuldu ve en iyi girişim fikrine 25 bin lira ödül verildi.

28.04.2024 12:03
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YediHilal Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Goldframer Genel Müdürü Melih Turan, sıfırdan bir girişimin çok ciddi değerlemelere ulaşıp büyüdüğünün bir çok örneğinin olduğunu belirterek, "Bunlar bizim girişim ekosistemimizi şekillendiriyor. Bizim de burada Müslüman bakış açısıyla bu alanı ciddi anlamda büyütmemiz lazım." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, YediHilal Derneğince düzenlenen ve ticarete ve girişimciliğe istekli gençleri işadamlarıyla buluşturan Ticaret Mektebi "on'da dokuz" programı, bu yıl "ihracat" temasıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde "İş Modeli Üretimi" ve "Girişim-Yatırımcı Sunumu Hazırlama Eğitimi" sunumları ile devam ediyor.

Etkinliğin ikinci gününde programın açılış konuşmasını yapan Turan, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde parlak girişimci fıtratına sahip olan kişilerin startup dünyasında daha fazla ileri gidebildiğini ve bunun örneklerinin çok olduğunu ifade etti.

Sıfırdan bir girişimin çok ciddi değerlemelere ulaşıp büyüdüğünün bir çok örneğinin olduğunu kaydeden Turan, "Bunlar bizim girişim ekosistemimizi şekillendiriyor. Bizim de burada Müslüman bakış açısıyla bu alanı ciddi anlamda büyütmemiz lazım. Bugünkü etkinliği yapmamızın da temel sebebi bu." dedi.

Turan, ticaretin normal alım-satım yaparak, bir düzen kurarak, makul, helal ve olması gereken bir yol olduğunu ifade ederek, "Hem yüksek teknoloji tarafında hem iş modeli inovasyonu dediğimiz tarafta ciddi fırsatlar var ve bu fırsatların çarpanları çok yüksek. Güzel bir iş tutulduğunda bir teknoloji girişimcisinin çarpanları çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından program Goldframer Ürün Yönetimi Uzmanı Burhan Karabacak'ın "İş Modeli Üretimi" sunumuyla devam etti.

Etkinlikte, sunumların ardından girişim fikri yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonunda en iyi girişim fikrine 25 bin lira ödül verildi.

Kaynak: AA

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