Yedisu'da KÖYDES toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Yedisu'da KÖYDES toplantısı yapıldı

12.03.2022 13:24
Yedisu'da KÖYDES toplantısı yapıldı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Kaymakam Mehmet Kaya başkanlığında KÖYDES toplantısı gerçekleşti.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Kaymakam Mehmet Kaya başkanlığında KÖYDES toplantısı gerçekleşti.

Yedisu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Kaymakam Mehmet Kaya Başkanlığı'nda gerçekleşti. Toplantıya dair kısa bir açıklama yapan Kaymakam Kaya, "Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri öncelik sırasına göre yerine getirmeye çalışacağız. Amacımız devletimizin Yedisu ilçemiz için gönderdiği kaynakları en iyi şekilde hizmete dönüştürmektir. 2022 yılının ilçemize daha güzel hizmetlerin kazandırıldığı yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda köylerin sorun ve talepleri de görüşüldü. - BİNGÖL

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Mehmet Kaya, Hisarcık, Bingöl, Yedisu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yedisu'da KÖYDES toplantısı yapıldı - Son Dakika


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