Yemeksepeti'nde Yönetim Değişimi - Son Dakika
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Ekonomi

Yemeksepeti'nde Yönetim Değişimi

04.06.2025 11:23
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Yemeksepeti, stratejik hedefleri için yeni yönetim ekibi atadı, inovasyon ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Yemeksepeti, yenilikçi vizyonunu hayata geçirecek stratejik hedeflerine ivme kazandırmak üzere yönetim ekibine yeni isimler ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, liderlik kadrosunda gerçekleştirilen değişimlerle stratejik dönüşüm sürecine yön vermeyi hedefliyor.

Teknoloji, operasyon, insan kaynakları ve ticari alanlarda öne çıkan isimlerin, şirketin hem çalışan deneyimi hem de müşteri memnuniyeti odaklı geleceğine katkı sağlaması bekleniyor. Lojistikten insan kaynaklarına, pazaryerinden gelir yönetimine kadar uzanan yeni yönetim, Yemeksepeti'nin yenilikçi yapısına paralel olarak tasarlanırken, şirket bu adımla birlikte hem içsel verimliliği hem de paydaş memnuniyetini daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Yemeksepeti'nin yenilikçi yapısına uygun görevlendirmeler

Aralık 2021'de Yemeksepeti ekibine katılan ve İnsan ve Kültür Lideri (Head of People) görevine atanan Aşkın Bostancıoğlu, şirketin çalışan deneyimini dönüştüren pek çok projeye öncülük etti.

ING ve Finansbank gibi kurumlarda kazandığı deneyimi, Yemeksepeti'nde Genç Yetenek Programı, hibrit çalışma modeli ve çalışan izin politikaları gibi yenilikçi uygulamalarla hayata geçiren Bostancıoğlu, aynı zamanda sertifikalı bir koç olarak çalışanların bireysel gelişimine de katkı sağlıyor.

Furkan Nebioğlu da 2005'ten itibaren aktif iş hayatında yer alarak, kariyeri boyunca, Tommy Hilfiger, DHL Supply Chain, Do&Co AG ve ebebek gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çeşitli rollerde görev yaptı. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki bu çok yönlü deneyimi, ona stratejik bakış açısı ve operasyonel derinlik kazandırdı.

Yemeksepeti'ne 2020'de katılan Nebioğlu, Market ve Express birimlerinin kurulmasında aktif rol oynayarak teslimat yapısının dönüşümüne ve maliyet verimliliğine önemli katkılar sağlarken, Şubat 2025 itibarıyla Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak atanarak satış ve ticaret ekiplerinin yönetimini üstlendi.

Gastronomi ve kurumsal inovasyon alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan İsmet Hıdır da Yemeksepeti'nde Pazaryeri Deneyimi Lideri (Head of Marketplace Experience) olarak görev alıyor. KFC, Starbucks ve Yıldız Holding gibi dünyaca tanınmış markalarda ürün geliştirme ve AR-GE projelerine liderlik eden Hıdır, pazaryeri deneyimini bütünsel bir bakış açısıyla yönetiyor. Kasım 2021'den bu yana Yemeksepeti'nde farklı projelere imza atan Hıdır, tüm paydaşları kapsayan deneyim metriklerinin optimizasyonundan sorumlu olarak öne çıkıyor.

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve University of Sussex Kurumsal ve Finansal Risk Yönetimi yüksek lisans mezunu olan Murat Arman, kariyerine 2012'de Koç Finans'ta başladı ve ardından Shell'de görev aldıktan sonra Ekim 2020'de Yemeksepeti'ne katıldı. Senior Project Manager ve Senior Business Development Manager rolleriyle yemek dikeyinin iş modeli dönüşümüne liderlik eden Arman, platform teslimatının büyümesi ve karlılığında önemli rol oynadı. Şubat 2025 itibarıyla Lojistik Direktörü görevine atanan Arman, operasyonel verimlilik ve teslimat kalitesi odaklı yönetimi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Gastronomi, Operasyon, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti'nde Yönetim Değişimi - Son Dakika

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