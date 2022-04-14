YENADER Başkan Yardımcısı Karaduman: "Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kritik rolü yadsınamaz" - Son Dakika

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkan Yardımcısı Ali Karaduman, tam bağımsız bir ekonomi için elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

Özellikle Covid-19 salgını döneminde doğal gaz, kömür gibi enerji hammaddelerinde yüksek fiyat artışları yaşanırken, enerji alanında ülkelerin dışa bağlılığı ciddi sorunlar oluşturmaya başladı. Geleneksel enerji kaynaklarının sınırsız olmaması, sürdürülebilir bir yaşamın her geçen gün daha çok önem kazanması ve mevcut koşullarda ithal kaynaklara artan bağımlılık, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini bir kez daha gösterdi. Sürekli artan enerji talebi karşısında mevcut kaynakların yetersizliği ve temiz enerji arayışının elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını ön plana çıkardığını vurgulayan YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman, şunları söyledi:

"Yaklaşan enerji krizleri karşısında güçlü durabilmek ve enerji ihtiyacımızı yerli ve milli kaynaklarla karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok yönelmemiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yeşil finansman desteğinin verilmesi, bu alandaki yatırımların önünü açacaktır. Ülke olarak yenilenebilir enerjide büyük potansiyele sahibiz. İhtiyacımız olan enerjinin büyük bir kısmını yerli ve milli kaynaklarla elde edebilmek mümkün. Teşvikler artırılarak bu konuda yapılacak desteklerle elektrik üretiminin önemli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabiliriz."

"Çözüm yenilenebilir enerjide"

Türkiye'nin yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde 10 Nisan Pazar günü yeni bir rekor kırdığının altını çizen Karaduman, "Ülkemizin 10 Nisan Pazar günü toplam elektrik üretiminde Hidroelektrik Santralleri'nin payı yüzde 39'a çıktı. Ulaşılan bu rakam son ayların en yüksek üretimi olurken, Rüzgar Enerjisi Santralleri'nden elektrik üretiminin payı ise yüzde 19'a çıktı. Toplamda yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ise yüzde 70,3'lük rekor bir orana ulaşmış oldu. Tüm bu güzel gelişmeler bizlere ülkemizin bu alandaki potansiyelini bir kez daha gösterirken, enerjide dışa bağımlılığı azaltmamızın, yaklaşan krizler karşısında güçlü kalabilmemizin kritik çözümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından geçtiğini verilerle birlikte ortaya çıkarıyor" dedi. - ANKARA