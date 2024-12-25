Yeni Asgari Ücret Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Asgari Ücret Açıklandı

Asgari ücret net 22.104 lira, brüt 26.505 lira olarak belirlendi, işverene maliyeti 30.556 lira.

25.12.2024 10:58
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Net olarak 22 bin 104 lira, brüt olarak 26 bin 5 lira olarak uygulanacak asgari ücretin işverene maliyeti 30 bin 556 lira oldu.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreci sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda dördüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Bakan Işıkhan, asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı yeni asgari ücretin detayları da belli oldu. Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Ayrıca 26 bin 5 lira 50 kuruş olan brüt asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Işıkhan, asgari ücret açıklamasında yeni asgari ücret rakamında devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği 700 liradan bin liraya çıkarıldığını da açıkladı.

Öte yandan Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Asgari Ücret Açıklandı - Son Dakika

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