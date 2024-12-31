Yeni Elektrik Bağlantı Bedelleri Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Elektrik Bağlantı Bedelleri Belirlendi

1 Ocak'tan itibaren alçak ve orta gerilim bağlantı bedelleri, güneş enerjisi projeleri için belirlendi.

31.12.2024 22:50
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Elektrik sektöründe 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak alçak ve orta gerilim bağlantı bedelleri, güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinin proje onay ve kabul bedelleri ve teknik kalite ölçüm hizmet bedelleri belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan düzenlemeye göre bağlantı hattında havai ve yer altı kabloları kullanılması durumunda birim bedel hesaplanırken havai ve yer altı hatlarının her birinin uzunluğunun ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanmasına karar verildi.

100 kilovat ve üzeri hatlar için bağlantı bedeli hesaplanırken 100 kilovata kadar olan metre fiyatına 957 lira 59 kuruş, 100 kilovat üzerindeki her kilovatın metre başı 3 lira 87 kuruş ile çarpılması ile bulunan bedelin ilave edilmesi kararlaştırıldı.

Alçak gerilim bağlantıda metre başına birim bedel 0-15,15-50, 50-100 ve 100 kilovat arası yer altı hatları ve havai hatlar için ayrı ayrı belirlendi.

Orta gerilim bağlantı bedeli ise yer altı hatlar için metre başına 2 bin 40 lira 53 kuruş, havai hatlar için 957 lira 32 kuruş olacak.

Öte yandan, EPDK lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemleri bedellerini onayladı.

Teknik kalite ölçüm bedelleri ise alçak ve orta gerilim özellikleri dikkate alınarak "S" ve "A" sınıfı cihazlar için belirlendi. Buna göre, S sınıfı cihaz için teknik kalite ölçüm hizmet bedeli alçak gerilimde 482 lira 5 kuruş, orta gerilimde 1287 lira 4 kuruş, A sınıfı için alçak gerilimde söz konusu bedel 742 lira 4 kuruş, orta gerilim için 1980 lira 5 kuruş olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Hukuk, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Elektrik Bağlantı Bedelleri Belirlendi - Son Dakika

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