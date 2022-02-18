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Yeni teşviklerle güneş yatırımlarının geri dönüşleri 4 yıla inecek - Son Dakika

Yeni teşviklerle güneş yatırımlarının geri dönüşleri 4 yıla inecek

18.02.2022 14:05
Yeni teşviklerle güneş yatırımlarının geri dönüşleri 4 yıla inecek

Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren Solar3GW Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rüzgar ve güneş yatırımlarına yönelik açıkladığı yeni teşviklerin, sanayi tesislerinin öz tüketimleri için yapılan güneş enerjisi santral yatırımlarının...

Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren Solar3GW Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rüzgar ve güneş yatırımlarına yönelik açıkladığı yeni teşviklerin, sanayi tesislerinin öz tüketimleri için yapılan güneş enerjisi santral yatırımlarının geri dönüş sürelerini beş yıldan dört yıla düşüreceğini bildirdi.

Turhan, AA muhabirine, lisanssız güneş ve rüzgar enerjisi santral yatırımlarının 4'üncü Bölge desteklerinden yararlanmasıyla bu yatırımlara talebin artacağını söyledi.

Dünyada küçük ölçekli santraller aracılığıyla elektriğin tüketildiği yerde üretildiği sistemlere geçişin yaygınlaştığını ifade eden Turhan, "Artan elektrik fiyatları ve yeşil enerjiye uygun faizli finansman imkanları ile özellikle sanayi tesislerinin öz tüketimleri için olan güneş enerjisi santral yatırımlarının geri dönüşleri beş yıla kadar düşmüştü. Şimdi yeni desteklerle bu geri dönüş, özellikle vergi yaratan sanayiciler için bir yıl daha kısalarak dört yıl mertebesine geldi diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, yeni desteklerin lisanssız projeler için önemine değinerek "Bu destekler, sektör sivil toplum kuruluşları olarak hep anlattığımız güneş enerjisi santrallerinin öneminin devlet tarafında yankı bulması ve kanun yapıcının lisanssız projelere karşı bakışının daha da olumluya döndüğünü göstermesi açısından önemlidir. Lisanssız güneş santralleri için açıklanan son destek ile Türkiye'de de modern şebeke düzenine geçişe doğru adımlar atılacağının göstergesi. Talep artacak, ancak kurulumların hızlanması için, teşvikler kapasite tahsisinin daha esnek ve kolay hale getirilmesi ile taçlandırılmalıdır." diye konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yusuf Bahadır, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni teşviklerle güneş yatırımlarının geri dönüşleri 4 yıla inecek - Son Dakika Ekonomi


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