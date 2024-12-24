Yeni Yıl Panayırı Manisa'da Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Yıl Panayırı Manisa'da Açıldı

Yeni Yıl Panayırı Manisa\'da Açıldı

Şehzadeler ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin iş birliğiyle düzenlenen Yeni Yıl Panayırı, Cumhuriyet Meydanı'nda 23-29 Aralık tarihleri arasında yeme-içme stantları, konserler ve çeşitli aktivitelerle ziyaretçilere kapılarını açtı. Açılışta yapılan konuşmalarda, 2025 yılının barış ve huzur getirmesi temenni edildi.

24.12.2024 11:59  Güncelleme: 12:02
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Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Yeni Yıl Panayırı, Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Açılışa katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 2025'in tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti.

Şehzadeler ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin iş birliğiyle düzenlenen Yeni Yıl Panayırı, 23-29 Aralık tarihleri arasında yeme-içme stantları, konserler, atölyeler ve çeşitli aktivitelerle vatandaşlara unutulmaz bir yılbaşı deneyimi sunecak.

Yılbaşı Panayırı'nın yapılan açılışına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantları tek tek gezerek esnafı ve halkı selamlayan başkanlar ardından meydanda toplanan kalabalığa hitap etti. Manisalıların yeni yılını kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 2025 yılının tüm duaların kabul olduğu, sağlığın hiçbir şekilde eksik olmadığı güzel bir yıl dileğinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da tüm vatandaşlara sağlıklı, mutlu ve barış dolu bir yıl dileğinde bulunarak, "Yaklaşık 1 yıl önce hem Ferdi Başkanım, hem ben bir söz vermiştik. 'Manisalılar en iyisini hak ediyor' demiştik. 'Güzel günleri hep birlikte kutlayacağımız bir kent olacak' demiştik. Mesir Festivali'yle başlayan, bugün de iyisiyle kötüsüyle koca bir yılı geride bırakırken, yeni yıla hep beraber güzel dileklerde bulunmak için bir aradayız. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Yeni yılın tüm insanlığa, ülkemize, Manisa'mıza ve Şehzadeler'imize barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Yılbaşı ruhunu doyasıya yaşatmayı hedefleyen etkinlik, 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Panayırda yeme-içme ve alışveriş stantları, çeşitli atölyeler, konserler ve çeşitli aktiviteler yer alıyor. Vatandaşlar hem alışveriş yapma hem de sevdikleriyle keyifli vakit geçirme fırsatı bulacak. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören etkinlik, her yaştan katılımcıya hitap ediyor. Yeni yıl heyecanını Cumhuriyet Meydanı'nda yaşamak isteyenler için panayır, 29 Aralık'a kadar açık olacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yeni Yıl Panayırı Manisa'da Açıldı - Son Dakika

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