Biraya dev zam! Yeni fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Biraya dev zam! Yeni fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak

04.01.2023 22:24
Biraya dev zam! Yeni fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak

Yeni yıla girilmesiyle bir zam da biraya yapıldı. Bugün itibarıyla etiketlere yansıyan fiyat artışıyla en ucuz biranın fiyatı 22 TL'den 33 TL'ye çıktı. 28 liraya satılan biralar 38 TL'ye, 44 TL'ye satılan yüksek alkollü bir biranın fiyatı ise 60 TL oldu.

2023 yılı için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenince biranın fiyatı yüzde 35 oranında arttı.

EN UCUZ BİRA 33 TL

Zam sonrası en ucuz biranın fiyatı 22 TL'den 33 TL'ye yükseldi. 28 liraya satılan biralar ise 38 TL'ye çıktı.

FİYAT 60 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

30 liraya satılan bir başka bira çeşidinin fiyatı ise 45 TL oldu. 44 TL'ye satılan yüksek alkollü bir biranın fiyatı ise 60 TL oldu.

YORUMLAR
500
Erdoğan'ın müjdesinin ardından AK Parti harekete geçti! Memur ve emekli zammı Meclis'te Erdoğan'ın müjdesinin ardından AK Parti harekete geçti! Memur ve emekli zammı Meclis'te Yüzde 30'luk zamma göre tek tek hesapladık! İşte yeni emekli maaşları Yüzde 30'luk zamma göre tek tek hesapladık! İşte yeni emekli maaşları

Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biraya dev zam! Yeni fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Konyaspor, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı
22:07 Biraya dev zam! Yeni fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak
21:41 Pakistan'da trene binmeye çalışan bir kişi ölümden son anda döndü
21:33 Sahada yaşananları gören Okan Buruk sinirden deliye döndü! Tepkiler peş peşe geldi
21:14 Erdoğan'ın müjdesinin ardından AK Parti harekete geçti! Memur ve emekli zammı Meclis'te
20:48 Taraftarlar şaşkına döndü! Taylan Antalyalı kapı dışarı edildiği Galatasaray'a hayatının golünü attı
20:17 Okan Bayülgen'e "75 yaş hayali" soruldu! İşte ağızları açık bırakan erotik cevabı
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte atılan "Muhtar bile olamaz" manşetlerini hatırlatıp gazetecileri uyardı: Kendinize ayar verin ayar
20:07 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Tutuklu sayısı 6'ya çıktı
19:18 Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 22:58:45. #1.13#
SON DAKİKA: Biraya dev zam! Yeni fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement