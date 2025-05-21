Yenilenen Toyota RAV4 Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yenilenen Toyota RAV4 Tanıtıldı

Toyota, yeni nesil RAV4 modelini tanıttı. 2026'da Türkiye'de satışa sunulacak.

21.05.2025 12:58
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Toyota, tamamen yenilenen D-SUV segmenti'ndeki RAV4 modelini dünya prömiyeriyle ilk kez tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, altıncı nesil RAV4 gelişmiş teknolojilerle performans ve verimlilik sağlarken, güvenlik ve dijital kullanıcı deneyiminde de standartları yükseltecek. D-SUV segmentinde yer alan yeni RAV4, 2026'da Türkiye'de de satışa sunulmaya başlanacak.

Avrupa'da 1994'te yollara çıkan RAV4, bugüne kadar bölgede 2,5 milyondan fazla ve küresel olarak 15 milyonu aşkın satış rakamına ulaştı. Dayanıklılığı ve çok yönlülüğüyle öne çıkan model, yeni nesliyle de bu iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Özgün SUV karakteri ile güçlü bir dış tasarıma sahip olan model, dinamik silueti ve güçlü ön tasarımı, aracın maceracı ruhunu yansıtıyor. Yeni RAV4'ün boyutları önceki nesil ile benzer ölçülerde tasarlanırken, yaşam alanında gerçekleştirilen yeniliklerle araç içerisi daha konforlu bir hal aldı.

Yeni RAV4, Toyota'nın yazılım tabanlı araçlara geçişteki ilk adımı olan Arene yazılım geliştirme platformunu kullanan ilk model oldu. Bu platform sayesinde dijital ortamda gelişmiş güvenlik ve eğlence sistemleri hayata geçiriliyor.

Toyota'nın en güncel güvenlik teknolojileri ve gelişmiş sürücü destek sistemleri, ilk kez bu modelde sunulurken, yeni nesil multimedya sistemi daha hızlı bağlantı, navigasyon ve güvenlik özellikleriyle de öne çıkacak.

Toyota, tamamen yeni RAV4 ailesine, önceki nesilde olduğu gibi "GR SPORT" versiyonunu da katacak. RAV4 GR SPORT, sportif karakteri ve dinamik sürüş özellikleriyle, 20 mm genişletilmiş iz açıklığı, süspansiyon ve direksiyon sistemine yapılan sportif dokunuşlarla daha etkileyici bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

AWD-i versiyonu 191 beygir, önden çekişli versiyon ise 183 beygir toplam sistem gücü sağlıyor

Toyota'nın ileri hibrit teknolojisi sunduğu yeni nesil RAV4 modeli, Avrupa da tam hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarla tercih edilebilecek. Bu yaklaşım, Toyota'nın karbon nötr geleceğe ulaşma hedefindeki çoklu mobilite stratejisini yansıtırken her yaşam tarzına ve her koşula uygun sürdürülebilir seçenekler sunulmasını sağlıyor.

Modelin 2,5 litrelik motorla kombine edilen tam hibrit versiyonu, optimize edilmiş aktarma organları, batarya ve motorlarla birlikte daha güçlü bir sürüş sunuyor. Akıllı dört çeker sistemine sahip AWD-i versiyonu 191 beygir, önden çekişli versiyon ise 183 beygir toplam sistem gücü sağlıyor.

Yeni nesil şarj edilebilir hibrit sistemiyle donatılan RAV4, performans, verimlilik ve kullanıcı deneyimi açısından da başarılı bir performans sunuyor. Şarj edilebilir hibrit RAV4, 22,7 kilovatsaat (kWh) kapasiteli yüksek performanslı lityum-iyon bir bataryaya sahip.

Batarya, birçok kullanıcının günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olacak şekilde WLTP standartlarına göre 100 km'ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor. RAV4'ün bataryası, 50 kilovat (kW) DC hızlı şarj özelliği sayesinde, uygun koşullarda yüzde 10'dan yüzde 80'e 30 dakikada şarj edilebiliyor.

Yeni batarya sistemi, güçlendirilmiş 150 kW'lık ön elektrik motoruyla birleşerek yüksek performanslı bir sürüş sunuyor. Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi AWD-i teknolojisine sahip şarj edilebilir hibrit RAV4, toplam 304 beygir gücüyle 0 dan 100'e hızlanmasını sadece 5,8 saniyede gerçekleştiriyor. İlk kez bir plug-in hibrit RAV4 modelinde sunulan önden çekişli versiyon ise 268 beygir güç üretiyor.

Toyota nihai hedefi olan sıfır kazaya ulaşmayı amaçlıyor

Toyota, yeni RAV4 modeliyle birlikte araç içi dijital deneyimi de geliştiriyor. Markanın yeni Arene platformuyla desteklenen dijital ekosistemi sayesinde model, sezgisel, hızlı ve tamamen entegre bir multimedya sistemiyle donatıldı.

Sürüş güvenliği açısından yenilikler içeren model, 12,3 inçlik üç boyutlu dijital sürücü göstergesi ekranında sürücünün dikkatini dağıtmadan navigasyon bilgilerini sunuyor. Avrupalı kullanıcıların beklentilerine göre tasarlanan 12,9 inçlik yeni ana ekran ise, tüm bilgilerin tek bakışta erişilebilir olmasını sağlıyor.

Arene yazılım geliştirme platformuyla desteklenen yeni model, dijital teknolojilerle donatılmış yazılım tanımlı araçlar çağına öncülük etmeyi amaçlıyor. Toyota bu teknolojilerle birlikte nihai hedefi olan sıfır kazaya ulaşmayı amaçlıyor.

Model, Toyota'nın en güncel T-Mate güvenlik sistemleriyle donatıldı. İlk kez sunulacak yeni nesil Toyota Safety Sense, daha hızlı çalışan, daha kapsamlı ve gelişmiş sürücü destek sistemlerini standart olarak içeriyor. Daha gelişmiş Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ile birlikte çalışarak daha güvenli bir sürüş ortamı sağlıyor. Arka Yaklaşan Araç Uyarısı gibi yeni eklenen özellikler, otoyol sürüşlerinde stresin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Geliştirilmiş Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı, daha kapsamlı Ön Çarpışma Önleyici Sistem ve üç boyutlu görüntü sağlayarak dar alanlarda park etmeyi kolaylaştıran Panoramik Görüş Monitörü gibi özellikler de RAV4'ün güvenlik sistemleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenilenen Toyota RAV4 Tanıtıldı - Son Dakika

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