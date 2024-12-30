Yenilikçi Fikirler Kampı'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Ekonomi

Aydem Enerji'nin elektrik perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Pamukkale Üniversitesi iş birliği ve ev sahipliğinde "Yenilikçi Fikirler Kampı"nın ikincisini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Enerji Sistemleri, IoT Teknolojileri ve Yapay Zeka, Akıllı Şehirler, E-Mobilite temalarında, 19 farklı üniversiteden toplam 69 proje ile başvuru yapıldı.

Ön değerlendirme sürecinin ardından 20 proje finale kaldı ve bu projeler, kamp süresince mentorlar eşliğinde geliştirildi. Projeler, jüri üyeleri tarafından amaç, önem, özgün değer, katma değer ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirildi. Buna göre, başarılı olan üç proje ödüllendirildi.

Birincilik ödülünü kazanan Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Enerji Koruyucuları takımı, güç trafolarındaki arızaları önceden tespit etmek için yapay zeka destekli bir izleme sistemi geliştirdi. Nazım Can Öztürk ve Nida Ayça Yavuz tarafından hazırlanan proje, trafolardaki izolasyon sorunlarını erken aşamada tespit ederek enerji kesintilerinin önlenmesine ve trafoların ömrünün uzatılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

İkinci olan Pamukkale Üniversitesi'nden DUCK takımı, enerji tüketim alışkanlıklarını analiz eden ve bireylerin enerji tasarrufu yapmasına yardımcı bir sistem tasarladı. Enes Gürbüz ve Mehmet Furkan Kesgin'in hazırladığı proje, evlerde ve işletmelerde kullanılan cihazların enerji tüketim profillerini çıkararak kullanıcılara tasarruf önerileri sunuyor.

Üçüncü sırada ise Pamukkale Üniversitesi'nden InoTech takımı, kanalizasyon altyapısındaki sorunları tespit etmeye yönelik PipeWatch adlı izleme sistemi geliştirdi. Yiğit Turgut Argıtlı ve İlteriş Aykol tarafından hazırlanan proje, akıllı sensörler ve güneş enerjisi desteğiyle kanalizasyon sistemlerini sürekli izliyor. Su seviyesindeki ani değişiklikleri ve tıkanıklıkları önceden algılayan sistem, çevresel riskleri azaltmanın yanı sıra şehirlerin altyapı yönetimini daha etkin hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, Aydem Enerji'nin sürdürülebilirlik vizyonuyla uyumlu olarak düzenledikleri etkinlikte enerji sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin sadece yenilikçi teknolojilerle değil, bu teknolojileri geliştirecek insan kaynağına yapılan yatırımlarla mümkün olacağını belirterek, "Aydem Perakende ve Gediz Perakende olarak, gençlerin yaratıcı fikirlerini destekliyor, onların öğrenme azmini ve iş birliği ruhunu güçlendirmeyi teşvik ediyoruz. Türkiye'nin Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda yenilikçi projelere öncülük ederek, sektörümüzde anlamlı bir dönüşüm yaratmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki büyük değişimlerin anahtarı, birlikte düşünmek ve üretmekten geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaratıcı çalışmaları desteklemenin yanı sıra çevresel ve toplumsal fayda sağlayacak yeniliklerin geliştirilmesine öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan İren, önümüzdeki yıllar için de benzer etkinlikler yapmayı planladıklarını kaydetti.