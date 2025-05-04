Yerli Hidropnömatik Silindir İmalatı - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Hidropnömatik Silindir İmalatı

Yerli Hidropnömatik Silindir İmalatı

Veli Kaynar, 1995'te fabrika açarak yerli hidropnömatik silindir üretiyor, 19 ülkeye ihraç ediyor.

04.05.2025 11:29
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Askerdeyken proje çizimini yaptığı hidropnömatik sistemli silindirlerin üretimi için Bursa'da 1995'te fabrika açarak yerli üretim yapan girişimci, ayrıca ihracatla ülkeye döviz girdisi sağlıyor.

Makine mühendisi Veli Kaynar'ın kurduğu firmada, sadece 6 bar hava kullanılarak sıvı ve gazların da basınçlarını artıran sistemler ile 6 bar basınçlı havayla 100 ton kuvvet üreten hidropnömatik silindirler imal ediliyor.

Kaynar'ın kendi tasarımıyla üretilen makineler, özellikle beyaz eşya, metal ve otomotiv sektörlerinin bu alandaki ihtiyacını karşılıyor. Yurt dışına gönderilen bu silindirlerle ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor.

Fabrikada ayrıca kaynaksız birleştirme, perçin, somun çakma ve sac şekillendirme gibi işlemlerde kullanılan farklı bir makinenin de üretimi gerçekleştiriliyor.

"İthalatı yapılan bir üründü, şu anda ihracatı yapılır vaziyete geldi"

Firma sahibi makine mühendisi Veli Kaynar, AA muhabirine, daha önce yurt dışından getirilen malzemeleri satan firmada çalıştığını, ardından askere gittiğini söyledi.

Askerlik hizmeti yaparken aklındaki çeşitli projelerin çizimini yaptığını belirten Kaynar, 1985 yılında hidropnömatik sistemli silindiri yapmayı başardığını anlattı.

Kaynar, 1995 yılında fabrika kurduğunu ifade ederek, "Öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde bu resimleri yaptım askerlik zamanımda. Geldikten sonra güncel hayata geçirdim. Sağda, solda imalatçı arkadaşlarla yaptık. Bu tür ürünler daha önceden yurt dışından geliyordu. Bunların ülkemize katkı olarak döneceğini düşündük çünkü ithalatı yapılan bir üründü, şu anda ihracatı yapılır vaziyete geldi." dedi.

Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu silindirlerde pnömatiğin hızını hidroliğin de gücünü kullanıyoruz. Dolayısıyla müthiş bir enerji tasarrufuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu yurt dışında çok fazla kişi kullanıyor, Türkiye'de de bizim sayemizde öğreniyorlar. Biz de yurt dışına bunları ihraç ediyoruz. Gücü, istenilen yerlerde kullanmak için tasarlanmış silindirlerdir bunlar. Almanlar da bunu 1975'te yapmış. Aramızda çok büyük bir fark yok ama bu tamamıyla benim eserim."

"Dünyadaki kaliteli ürünlere eş değer ürünler yapıyoruz"

Ürünlerini Çin'den Arjantin'e, ABD'den Güney Kore'ye kadar 19 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Kaynar, şöyle devam etti:

"19 ülkeye biz ihraç ediyoruz ama yurt dışı partner firmalarımız aracılığıyla ürünlerimiz 70 ülkede kullanılıyor. Uzun yıllar 20 sene, 25 sene hiç bakım görmeden çalışan sistemlerimiz mevcut. Dünyadaki kaliteli ürünlere eş değer ürünler yapıyoruz. Takip ettiğimiz sistemlerde evet bazı teknolojik üstünlükleri olan ülkeler var. O ülkelerin imalat tarzlarını inceleyerek, aynı sistemi kendi bünyemizde bulundurarak bunların üretimini sağladık. Dolayısıyla kaliteli bir ürün ortaya çıktı."

Kaynar, herhangi iki sacı kaynaksız birleştirebildikleri, yine hidropnömatik sistem kullanılarak somun ve cıvata çakabilen yerli makinelerin de satışını yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Beyaz eşya ve kombi gibi türlü sektörü sayabiliriz. Yerli ve yabancı firmaların Türkiye'deki bütün beyaz eşya firmalarıyla çalışıyoruz. Son yıllarda beyaz eşyalarda olsun, otomotiv de olsun somun ve cıvata çakma sistemleri var. Bu makineyi bizler üretiyoruz, yerli tamamıyla hatta bu makinelerimizin üzerinde iki tane güvenlik sistemimiz var. Bunların da patentlerini biz aldık."

Kaynak: AA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Kaynar, Döviz, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Hidropnömatik Silindir İmalatı - Son Dakika

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