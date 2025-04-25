Yerli Patent Sayısı 10 Bini Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yerli Patent Sayısı 10 Bini Aştı

Yerli Patent Sayısı 10 Bini Aştı

TÜRKPATENT, 2024'te 10,186 yerli patent başvurusu alarak tarihi bir rekora imza attı.

25.04.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan yerli patent başvuruları geçen yıl sonu itibarıyla ilk kez 5 haneli rakamlara çıkarak, 10 bin 186'ya ulaştı.

TÜRKPATENT'te "Sınai Mülkiyet ve Müzik: Sınai Mülkiyetin Ritmini Hissedin" temasıyla Dünya Fikri Mülkiyet Günü etkinliği gerçekleştirilirken ortaya konulan veriler Türkiye'nin fikri mülkiyet konusunda ulaştığı noktayı da gözler önüne serdi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ile TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da katıldı.

Gönüllü, burada yaptığı konuşmada, müziğin farklı notaların uyumuyla evrensel dil oluşturduğu gibi fikri mülkiyetin de farklı fikir, buluş ve tasarımların korunup geliştirilmesiyle yeniliğin ve kalkınmanın evrensel ritmini oluşturduğunu söyledi.

Bu ritmin ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli melodilerden biri olduğunu belirten Gönüllü, "İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında AR-GE ve inovasyon insanoğlunun sınırsız potansiyelini ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmenin anahtarıdır. Bir fikir, buluş, marka ve tasarım sadece bireylerin veya kurumların değil, aynı zamanda milletin geleceğinin de teminatıdır." dedi.

"Tarihi başarılara imza attık"

Gönüllü, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hedeflerinin teknoloji tüketen değil üreten, takip eden değil öncü olan bir Türkiye inşa etmek olduğuna dikkati çekerek, bu vizyonun önemli noktalarından birinin de güçlü bir fikri mülkiyet ekosistemi olduğunu ifade etti.

Son 23 yılda fikri mülkiyet alanında tarihi başarılara imza atıldığını vurgulayan Gönüllü, şöyle konuştu:

"Geçerli tescile sahip sınai mülkiyet portföyümüzü 23 yılda 93 binden 2 milyonun üzerine çıkardık. Yerli patent başvurularında dünyada 12'nci, marka başvurularında 6'ncı, tasarım başvurularında ise 2'nci sıradayız. 23 yıl önce ülkemizde bir senede yapılan patent başvuru sayısı sadece 414 iken 2024'te 10 bin 186 yerli patent başvurusuyla yeni bir rekora imza attık. Sayısı 106'ya ulaşan teknoparklarımızdaki 10 bin 593 firmamızın toplam 2 bin 169 patent tescili, 4 bin 644 patent başvurusu bulunmaktadır. Sayıları 1700'e yaklaşan AR-GE ve tasarım merkezlerimizde ise yaklaşık 16 bin patent tescili, 28 bine yakın patent başvurusu bulunmaktadır."

Gönüllü, 5 bin 549 tasarım tescili, 18 bin 573 marka tescili, 1806 faydalı model başvurusu, 2 bin 544 faydalı model tescili ve 3 bin 815 endüstriyel tasarım tescili bulunduğu bilgisini verdi.

Kalkınma ajansları aracılığıyla fikri mülkiyet ve ilgili alanlarda 128 projeye 259 milyon lira destek sağladıklarını aktaran Gönüllü, "Yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte 472 milyon liralık yatırım hacmi oluşturduk. TÜBİTAK patent destek programı ile son 5 yıllık dönemde toplam 8 bin 327 uluslararası patente destek sağladık. Yerli coğrafi işaret tescil sayımız 1715'e ulaşarak dünyada ikinci sıraya yükseldik. Avrupa Birliği nezdindeki coğrafi işaret tescil sayılarımızı ise bir yılda 18'den 31'e çıkardık." diye konuştu.

Fikri mülkiyet konusunda yapay zeka ve dijital sistemleri kullandıklarını vurgulayan Gönüllü, ayrıca Teknoloji Transferi Arayüzü Projesi ile üniversitelerin patentli teknolojilerini sanayicilerle buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Üniversitelerin patent başvurularındaki payı artıyor

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da etkinliği temasına dikkati çekerek, müziğin, insanlığın ortak dili, duyguların ifadesi ve kültürün taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Durak, artık üniversitelerin sadece bilgi üretmekle kalmayıp, aynı zamanda bu bilgiyi sınai mülkiyetle koruyarak ekonomik değere dönüştürme konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Patent başvurularındaki artışa dikkati çeken Durak, şunları kaydetti:

"2024'te TÜRKPATENT'e yapılan yerli patent başvuru sayısı ilk kez beş haneli bir rakama ulaşarak 10 bin 186 oldu. Geçen yıl TÜRKPATENT'e 3 bin 65 yerli faydalı model başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 1640'ı üniversitelerimiz tarafından gerçekleştirildi. Böylece üniversitelerimizin toplam başvurular içindeki payı yüzde 12,4 seviyesine ulaştı. 2010 yılında bu oran yalnızca yüzde 0,20 düzeyindeydi. Bu veriler, üniversitelerin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sunduğu katkının da bir göstergesi. Biz de üniversitelerin bu süreçlerdeki etkinliğini daha da arttırmaları amacıyla işbirliklerini güçlendirerek çalışmalara devam ediyoruz."

IP öncülerinden liselerde "sınai mülkiyet" dersleri

AR-GE merkezleri, tasarım merkezleri, startup'lar ve spin-off'lar gibi ülkenin geleceğini şekillendiren girişimcilere yönelik projeleri de hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayan Durak, gençlerin yenilikçi düşünme becerilerini artırmak ve onları fikri mülkiyet alanında bilinçlendirmek üzere başlattıkları 'IP Öncüleri Projesi' ile önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Ankara'da pilot olarak başlatılan projede, 12 üniversitedeki sınai mülkiyet danışma birimlerinde çalışan danışmanların desteğiyle 24 üniversite öğrencisini "IP öncüsü" olarak belirlediklerini anlatan Durak, "Bu öğrencilerimize hem TÜRKPATENT Akademi üzerinden çevrim içi hem de yüz yüze eğitimler vererek IP konusunda bilgilerini artırdık. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde IP öncülerinin okullarda yapacağı sunum materyallerini geliştirdik. 24 IP öncümüz Ankara'da 15 okulda sunumlarını yaptılar ve 2 bin 450 meslek lisesi öğrencisi bu proje vesilesiyle sınai mülkiyet konusunda bilgilendirilmiş oldu. Önümüzdeki yıllarda inşallah pilot olarak başlattığımız bu projeyi ülke geneline yayarak ülkemizdeki sınai mülkiyet bilincini hem üniversite hem de lise öğrencileri arasında hızla yaymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Gönüllü ile Durak, "IP öncüsü" öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Patent Sayısı 10 Bini Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
Herkes İstanbul’daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı Herkes İstanbul'daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı
Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti
Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı
’’Çocuk Yıldız’’ olarak ünlenmişti Sophie Nyweide hayatını kaybetti ''Çocuk Yıldız'' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti
Galatasaray’ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor
Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber
Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü
MHP’den çok konuşulacak kanun teklifi MHP'den çok konuşulacak kanun teklifi
Süper Lig ekibinin son şansı Beşiktaş’ı yenemezlerse küme düşecekler Süper Lig ekibinin son şansı! Beşiktaş'ı yenemezlerse küme düşecekler

12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
11:57 İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
11:14 Beynine pıhtı atan adam Türkçe’yi unutup Danca iletişim kurmaya başladı Beynine pıhtı atan adam Türkçe'yi unutup Danca iletişim kurmaya başladı
10:33 Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken talimat Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
17:46 İOKBS ertelendi mi 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB’den açıklama İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama
17:26 Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
17:16 Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
17:11 30 Nisan’a kadar sürecek THY’den yeni tavan fiyat kararı 30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı
17:05 Tam takım otobüsüne biniyordu Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti
16:52 35 yıllık tartışma sona erdi Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti 35 yıllık tartışma sona erdi! Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti
16:44 Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu
16:40 Trabzonspor’dan tarihi adım Türkiye’de bunu başaran tek kulüp olacaklar Trabzonspor'dan tarihi adım! Türkiye'de bunu başaran tek kulüp olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 13:22:00. #7.12#
SON DAKİKA: Yerli Patent Sayısı 10 Bini Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.