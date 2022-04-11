Yerli tohumla Türkiye topraklarında yetişen bakliyatlar Bizim Toptan'da satışa sunuldu - Son Dakika
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Yerli tohumla Türkiye topraklarında yetişen bakliyatlar Bizim Toptan'da satışa sunuldu

11.04.2022 12:13
Yerli tohumla Türkiye topraklarında yetişen bakliyatlar Bizim Toptan'da satışa sunuldu

Bizim Toptan, "Ülker Bizim Topraklardan" bakliyat ve pirinç serisi altında yerli tohumla üretilen 6 yeni ürünün satışına başladı.

Bizim Toptan, "Ülker Bizim Topraklardan" bakliyat ve pirinç serisi altında yerli tohumla üretilen 6 yeni ürünün satışına başladı.

Şirket açıklamasına göre, dermason fasulye, koçbaşı nohut, kırmızı mercimek, Osmancık pirinç, baldo pirinç ve pilavlık bulgur farklı büyüklükteki ambalaj seçenekleriyle raflardaki yerini aldı. Serideki tüm ürünlerin üretiminde Türkiye topraklarında yetişen, kıymetli ve kaliteli yerli ata tohumu kullanılırken, sürdürülebilir tarım ilkesi de gözetilerek Türkiye'deki tarım ve çiftçiliğe önemli katkıda bulunuluyor.

Bizim Bakliyat ürünleri 1 ve 2,5 kilogramlık ambalajlarıyla raflarla buluşurken, çok yakında işletmelerin kullanımına uygun 25 kilogramlık ürünler de satışa sunulacak. Seride yer alan tüm ürünlerin ambalajlarında ilgili ürünün bu topraklardaki tarihçesi ve üretildiği bölge ile ilgili bilgi yer alıyor. Müşterilere ürünün özellikleriyle birlikte "bizim topraklarımızın hikayesi" de aktarılıyor.

"Serimizdeki tüm ürünler Türkiye'nin tohumu, toprağı, mahsulü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Pazarlama Direktörü Raşit Çebi, "Ülker Bizim Topraklardan" bakliyat ve pirinç ürünlerinin satışına Bizim Toptan mağazaları ve Seç Marketler'de başladıklarını bildirdi.

Pandemi sonrası tüm dünyada sürdürülebilir tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Biz de sorumlu üretim anlayışıyla kendi imkanlarımızla, bizim çiftçimizle, bizim tohumumuzla yerel üretimi desteklemeye katkı sağlıyoruz. 'Ülker Bizim Topraklardan' serimizin üretiminde atalarımızın geçmişte kullandığı ve herhangi bir işleme maruz kalmadan yüzyıllar önceki haliyle korunarak bugüne ulaşan doğal yerli tohumları kullanıyoruz. Serimizdeki tüm ürünler Türkiye'nin tohumu, toprağı, mahsulüdür. Yüzyıllardır Anadolu'da kullanılan yerli ata tohumlarından elde edilen vitamin ve mineral bakımından zengin baklagiller, besin içerikleriyle dengeli beslenme için oldukça değerli. Aynı zamanda pişme performansları ve lezzetleriyle, özlemini çektiğimiz yemeklerin eşsiz tadını tekrar sofralarımıza taşıyorlar."

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Bizim Toptan, Türkiye, Pirinç, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli tohumla Türkiye topraklarında yetişen bakliyatlar Bizim Toptan'da satışa sunuldu - Son Dakika


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