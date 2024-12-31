Yerli Üretimi Desteklemek İçin İthalat Tedbirleri - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Üretimi Desteklemek İçin İthalat Tedbirleri

Ticaret Bakanlığı, yurt içi üretimi teşvik etmek amacıyla ithalat rejiminde ek tedbirler aldı.

31.12.2024 19:47
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Ticaret Bakanlığı, gelecek yıla ilişkin ithalat rejimiyle, yerli üretimi olan tüketim malları ithalatını azaltmaya yönelik ek tedbirler alındığını bildirdi.

"İthalat Rejimi Kararı" ile "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar"da değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, yarından itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararlarla, çeşitli mal ve ürün gruplarına ilişkin yeni yılda uygulanacak gümrük vergisi oranları tespit edildi.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ithalatın, ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacıyla yatırım, üretim ve ihracat zincirini destekleyen bir ithalat politikası ve rejiminin uygulandığı belirtilerek, "Yerli ve milli üretimimizin uluslararası kurallara aykırı olan haksız uygulamalara dayalı ithalattan kaynaklanan haksız rekabet ve zarar karşısında güçlendirilmesi amacıyla, ithalat politikası araçları etkin şekilde kullanılmaktadır. Milli sanayinin ihtiyaçlarına göre, sektörden gelen talepler, iç ve dış piyasa gelişmeleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi dikkate alınarak, öngörülebilirlik ve şeffaflık prensipleri çerçevesinde ithalatta gümrük vergileri belirlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son dönemde küresel ekonomik gelişmeler doğrultusunda korumacılık trendinin arttığına, özellikle bazı Uzak Doğu kaynaklı ihracatın diğer pazarlarla birlikte Türkiye pazarına zarar verme riski olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu çerçevede, 2025'te ithalat rejimi ile yerli sanayimizin ilgili ithalata yönelik tehditler karşısında güçlendirilmesi, 2024'te hayata geçirilen etkin politikaların sürdürülmesi hedeflendi." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Yurt içi üretimi teşvik etmek amacıyla ek tedbirler alındı"

Açıklamada, söz konusu küresel gelişmeler ve diğer ülkelerin kendi pazarlarını korumaya yönelik tedbirlerinin 2025'te de takip edileceği, yerli ve milli üretimin ithalat karşısında güçlendirilmesine yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Dış ticaret dengesi ve cari işlemlerde dış açıkları azaltma hedefleri doğrultusunda, ucuz ve kalitesiz ürünlerin ülkeye girişinin önleneceğinin aktarıldığı açıklamada, "Yurt içi üretimi teşvik etmek amacıyla yerli üretimi olan tüketim malları ithalatını azaltmaya yönelik ek tedbirler alındı, tüketim mallarındaki ithalatın seyri izlenerek, gerektiğinde ilave tedbirler hayata geçirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bakanlıkça yerli üretimi destekleyici tedbirler alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca üreticilerimizin ara malı ihtiyacı dikkate alınarak bazı sanayi ürünlerinde AB ile yapılan müzakereler neticesinde, ülkemizde üretimi yeterli olmayan girdi mahiyetindeki ürünler için tarife kontenjanları yoluyla düşük maliyetli tedarik imkanları yerli sanayimize sağlanmaktadır. İthalat rejimi kararlarıyla, ülkemizin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü, AB ile Gümrük Birliği uygulamaları, serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarımız gibi özel durumlar, kalkınma planımız, yıllık programlarda öngörülen hedefler ile tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri de dikkate alındı. Ticaret Bakanlığımız, yerli ve milli sanayinin geliştirilmesi doğrultusunda düzenleyici ithalat politikalarını etkin şekilde hayata geçirmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Üretimi Desteklemek İçin İthalat Tedbirleri - Son Dakika

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