Yerli zırhlı amfibi hücum aracı, EFES 2022 Tatbikatı'nda yabancı heyetlere tanıtıldı - Son Dakika
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Yerli zırhlı amfibi hücum aracı, EFES 2022 Tatbikatı'nda yabancı heyetlere tanıtıldı

08.06.2022 11:04
Yerli zırhlı amfibi hücum aracı, EFES 2022 Tatbikatı'nda yabancı heyetlere tanıtıldı

Amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçları için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), EFES 2022 Tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisinde dost ve müttefik ülkelerle misafir ülkelerin askeri personeline tanıtıldı.

Amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçları için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), EFES 2022 Tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisinde dost ve müttefik ülkelerle misafir ülkelerin askeri personeline tanıtıldı.

İzmir'de Doğanbey Tatbikat Alanı'nda devam eden Savunma Sanayi Sergisi'nde 48 Türk firmasının geliştirdiği, bir bölümü EFES 2022 Tatbikatı'nda da kullanılan silah ve savunma sistemleri sergileniyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının talebi doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) projesi olarak FNSS Savunma Sistemleri AŞ tarafından geliştirilen ZAHA da ziyaretçilerin ilgisini çeken teknolojiler arasında yer alıyor.

Deniz piyadelerinin tehditlere açık kaldığı süreyi kısaltarak kıyıya hızlı hareket etme ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen ZAHA, üstün hareket kabiliyeti ve ihtiyaç halinde devreye alınabilen ateş gücüyle zırhlı muharebe aracı olarak da görev yapabiliyor.

"En gelişmiş amfibi taarruz aracı"

FNSS Kurumsal İletişim Müdürü Cem Altınışık, AA muhabirine, proje süreci devam eden aracın kalifikasyon çalışmalarında sona gelindiğini, yakın zamanda envantere girmesinin beklendiğini söyledi.

ZAHA'nın muadillerinin ABD ve Çin'de üretilebildiğini, bu ülkeler dışında Türkiye'nin de bu tip bir ürünü geliştirmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Altınışık, aracın dünyadaki muadillerine göre üstün özelliklerine dikkati çekti.

Altınışık, şunları kaydetti:

"Bu konuda herkes müsterih olsun; aracımız, ABD ve Çin ordusunun kullandığı amfibi taarruz araçlarından son derece üstün, balistik isterleri, mayın koruması, beka kabiliyeti açısından son derece kabiliyetli. Üstün silah istasyonuna sahip. Son derece kabiliyetli bir kuleye sahip, muadilleri ile karşılaştırıldığında. Aracın hareket kabiliyeti de son derece üstün. En gelişmiş güç grubu ve donanımları tesis edilmiş durumda. Günümüz teknolojilerinin zırhlı araç teknolojisinin sunduğu bütün olanakları biz bu araçta kullanabilme imkanı bulduk. Şu an dünyada envantere girmiş en gelişmiş amfibi taarruz aracı olarak öne çıkıyor."

ZAHA'nın dost ve müttefik ülkeler tarafından da rağbet gördüğünü anlatan Altınışık, sergide gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Altınışık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Savunma Bakanlığımızın Türkiye'ye getirdiği müttefik ülkeler ve misafir ülkelerin heyetleri, aracı inceliyorlar. Bazı ziyaretlerde bulunuyorlar. Bu doğrultuda da ihracat projeleri, gelecekte bizim bu aracı fuarlara götürme gibi imkanlarımız da doğacaktır. İhracat kapsamında da son derece potansiyeli olduğunu düşündüğümüz bir sistem olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına destek olabilmek, yurt içinde bu tip sistemleri geliştirmek ve bunları kullanıcıya verecek seviyede sistemleri bünyemizde barındırmak suretiyle önemli bir katma değer yarattığımızı düşünüyoruz."

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Kaynak: AA

DOST Partisi, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli zırhlı amfibi hücum aracı, EFES 2022 Tatbikatı'nda yabancı heyetlere tanıtıldı - Son Dakika

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