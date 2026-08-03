Yİ-ÜFE Temmuzda Artış Gösterdi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), temmuzda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 41,81, imalatta yüzde 28,96, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,69 ve su temininde yüzde 28,85 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,52, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,54 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 41,81, imalatta yüzde 28,96, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,69 ve su temininde yüzde 28,85 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 26,79, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,57, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,46, enerjide yüzde 26,62 ve sermaye mallarında yüzde 21,28 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 4,22 gerilerken imalatta yüzde 1,06, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,65 ve su temininde yüzde 1,49 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 0,81, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,4, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,33, enerjide yüzde 4,83 ve sermaye mallarında yüzde 1,09 yükseliş oldu.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı -4,22 41,81 İmalat 1,06 28,96 Elektrik, gaz, buhar 9,65 11,69 Su temini 1,49 28,85 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA