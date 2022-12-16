Yıl sonu dolar tahmini geriledi - Son Dakika
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Yıl sonu dolar tahmini geriledi

16.12.2022 10:26
Yıl sonu dolar tahmini geriledi

Aralık ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu dönemde 18,78 TL oldu.

Aralık ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu dönemde 18,78 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını paylaştı. 2022 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,85 ihtimalle yüzde 25,00 - 31,99 aralığında, yüzde 26,40 ihtimalle yüzde 32,00 - 38,99 aralığında, yüzde 46,42 ihtimalle ise yüzde 39,00 - 45,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,95'inin beklentilerinin yüzde 25,00 - 31,99 aralığında, yüzde 24,39'unun beklentilerinin yüzde 32,00 - 38,99 aralığında, yüzde 36,59'unun beklentilerinin yüzde 39,00 - 45,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 44,11 ihtimalle yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 27,33 ihtimalle yüzde 21,00 - 25,99 aralığında, yüzde 10,00 ihtimalle ise yüzde 26,00 - 30,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 14,71'inin beklentilerinin yüzde 11,00-15,99 aralığında, yüzde 35,29'unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 32,35'inin beklentilerinin yüzde 21,00 - 25,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,47 iken, bu anket döneminde yüzde 9,18 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu anket döneminde 18,78 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,35 TL ve 22,77 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,1 iken, bu anket döneminde yüzde 5,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıl sonu dolar tahmini geriledi - Son Dakika

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