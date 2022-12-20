Kolaya dev zam! Yılbaşı öncesi 2,5 litrelik kola 30 lira oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kolaya dev zam! Yılbaşı öncesi 2,5 litrelik kola 30 lira oldu

20.12.2022 09:25

Yılbaşı öncesi kolaya gelen zam özellikle sosyal medyanın gündemine oturdu. 2,5 litrelik kolanın tavsiye edilen satış fiyatının 30 TL olmasından sonra çok sayıda kullanıcı mizah dolu paylaşımlar yaptı.

Son zamanlarda marketlerdeki zamlar ve bazı ürünlere takılan alarmlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından çokça dile getiriliyor. Son olarak kolanın tavsiye edilen satış fiyatının 30 TL olması sosyal medyada birçok kullanıcının diline düştü.

SOSYAL MEDYADA DUYURULDU

Fiyatları daha önce eskiye göre bir hayli yükselmiş olan kola, Mayıs ayında yapılan zamdan sonra 20 liraya kadar yükselmişti. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola ürünlerine yeni bir zam daha geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aybaş'ın paylaşımına göre, 1 litrelik kola 18 TL, 2,5 litrelik kola ise 30 TL'den satışa çıkarılacak.

Kolaya yılbaşı öncesi gelen dev zam sosyal medyanın dilinde! 2,5 litrelik kola 30 lira oldu

Sosyal medyada birçok kullanıcı da kolaya gelen zam konusunda paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Kolaya yılbaşı öncesi gelen dev zam sosyal medyanın dilinde! 2,5 litrelik kola 30 lira oldu
Kolaya yılbaşı öncesi gelen dev zam sosyal medyanın dilinde! 2,5 litrelik kola 30 lira oldu
Kolaya yılbaşı öncesi gelen dev zam sosyal medyanın dilinde! 2,5 litrelik kola 30 lira oldu
Kolaya yılbaşı öncesi gelen dev zam sosyal medyanın dilinde! 2,5 litrelik kola 30 lira oldu
YORUMLAR
500

Sosyal Medya, Coca Cola, Yılbaşı, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kolaya dev zam! Yılbaşı öncesi 2,5 litrelik kola 30 lira oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, ülkesinde coşkuyla karşılandı! Uçaktan ilk inen isim olan Messi'den tarihe geçecek poz
09:51 Ege'de Yunan F-16'larından uçaklarımıza taciz! TSK gerekli cevabı verdi
09:50 AVM'de tanımadığı bir adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu: Hangi devirde yaşıyoruz?
09:25 Dünya Kupası finalinde kupa seremonisi sonrası sahaya girip Messi'yi kolundan çeken Nusret'in kupaya dokunmayı nasıl başardığı ortaya çıktı
09:20 Kolaya dev zam! Yılbaşı öncesi 2,5 litrelik kola 30 lira oldu
09:16 ABD'de bir tuzlu su üretim tesisinde insan kalbi bulundu! DNA testi yapılacak
08:57 Derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle sahne alan Hadise, kalça dansı yaptı
08:45 Jesus'un öğrencileri sahalara dönüyor! İşte Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler
08:36 İstanbul'da örgüt bağlantılı evlere operasyon! Yabancı uyruklu 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı
07:53 Fiyat tekrar değişti! Akaryakıta çifte indirim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 10:28:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kolaya dev zam! Yılbaşı öncesi 2,5 litrelik kola 30 lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement