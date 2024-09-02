Yıldız Demir Çelik\'te Üst Düzey Yönetim Değişikliği

Ekonomi

Demir çelik sektörünün önde gelen şirketlerinden Yıldız Demir Çelik, üst düzey yönetim değişikliği gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022'den bu yana Yıldız Demir Çelik bünyesinde Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Selçuk Yılmaz, Genel Müdür olarak atandı.

Türkiye'de demir çelik sektörünün önde gelen firmalarından olan Yıldız Demir Çelik, sektördeki büyümesini sürdürürken yönetim kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Demir Çelik bünyesinde 2018-2022 yılları arasında Tedarik Zinciri Direktörü, Ağustos 2022'den itibaren Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Selçuk Yılmaz, Eylül 2024 itibarıyla Genel Müdür olarak atandı. - İSTANBUL