Yılın ilk yerli badem çağlası 25 liradan satışa sunuldu - Son Dakika

Gaziantep'in Araban İlçesinde yılın ilk yerli badem çağlası 25 TL'den satışa sunuldu.
Araban İlçesi kırsalındaki Antep fıstığı bahçelerinin içindeki yerli badem ağaçlarında yetişen yılın ilk badem çağlası tezgahlardaki yeri aldı.
İlçe merkezindeki manav esnaflarından Yunus Yıldız, ilçe kırsalındaki çiftçilerin yetiştirdiği yılın ilk yerli badem çağlasının iş yerinin tezgahında satışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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