Yılmaz: Enflasyon Düşecek

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda da düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30'lu, daha sonra yüzde 20'li oranlara gerilemesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ocak ayı aylık enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Ocak ayında aylık enflasyon beklentilerin üzerinde olmakla birlikte, yıllık enflasyon oranının düştüğünü, gelecek aylarda da düşmeye devam edeceğini bildirdi. Ocak aylarında yıllık bazda ücret ve fiyat ayarlamaları yapılması nedeniyle, enflasyonun diğer aylara göre nispi olarak yükseldiğine dikkat çeken Yılmaz, "Ocak ayında tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 5,03 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon ise 2,3 puan düşerek yüzde 42,12 seviyesine gerilemiştir. Temel mallar yüzde 1'in altında artarken, hizmetler kaleminde yüzde 10'un üzerindeki artış genel oranı yukarı çekmektedir. Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 3,06 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 1,3 puan düşerek yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektörlerinde sağlanacak gelişmelerle daha olumlu bir tablo oluşacaktır"

Enflasyon ile mücadelenin para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reformları içeren programla bütüncül bir çerçevede, koordinasyon içinde sürdürdüklerini belirten Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektörlerinde sağlanacak gelişmelerle daha olumlu bir tablo oluşacaktır. Bir yandan enflasyon ile mücadele ederken, diğer yandan dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçiriyoruz. Deprem harcamaları azaldıkça sosyal konut, gıda, enerji ve lojistik kanalları ile enflasyonla mücadelede arz yönlü çabalarımız yoğunlaşacaktır. Seçici finans, teşvik ve rekabet politikalarımız sanayide katma değerli üretim ve teknolojik dönüşümü desteklerken; tarımda, verimlilik odaklı yaklaşımımız etkili olacaktır. Yeşil ve dijital dönüşüm hizmet sektörleri dahil her alanda öncelik kazanacaktır. Yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda da düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30'lu, daha sonra yüzde 20'li oranlara gerilemesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar, halkımızın temel mesele olarak gördüğü enflasyon ile kararlı mücadelemiz sürecektir" açıklamalarında bulundu. - ANKARA