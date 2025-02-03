Yılmaz: İhracat Artışı Devam Ediyor

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya ekonomisinde tarihsel ortalamaların altında seyreden ekonomik aktivite ve bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen ihracatın artmaya devam ettiğini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

"Dünya ekonomisinde tarihsel ortalamaların altında seyreden ekonomik aktivite, bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Yılmaz, ihracatın, ocak ayında yıllık yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, yıllıklandırılmış ihracatın da 263 milyar doları geçtiğini belirtti.

Yılmaz, bu artışın Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yıl için 279,6 milyar dolar olan ihracat hedefini destekleyici mahiyette olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomik faaliyetlere bağlı olarak ara malı ithalatındaki canlanma ve mevsimsel koşullara bağlı olarak başta doğal gaz olmak üzere enerji ithalatının artmasının etkisiyle ithalat, ocak ayında yıllık yüzde 10,2 oranında artmıştır. Finans maliyetlerini düşürücü, verimliliği ve rekabet gücünü artırıcı politikalar ile ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni pazarlar ve ürünler ile potansiyelimizi yükselteceğiz. Mal ihracatının yanı sıra turizm başta olmak üzere hizmet ihracatını da artırarak cari açığı düşük seviyede tutmayı, artan dış yatırımlar ile cari açığın finansmanında kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyoruz."