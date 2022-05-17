Yolcu360'ta 3 günü aşan kiralamalarda 100 TL hediye

Yolcu360, 19 Mayıs'ı da kapsayan indirim kampanyasıyla yurt içinde ve 110 ülkede 18-23 Mayıs'ta 3 gün ve üzeri araç kiralayan tüm misafirlerine 100 TL indirim fırsatı veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yolcu360'ın hizmet verdiği 110 ülkede geçerli olacak indirim kampanyasından yararlanmak için Yolcu360.com web sitesi ve Yolcu360 mobil uygulamasındaki kampanya kodu alanına YLCM100 kodu yazarak rezervasyon yapmak yeterli oluyor.

Kampanya kapsamındaki 100 TL'lik indirim, günlük araç kiralama liste fiyatları üzerinden gerçekleşecek.

18-23 Mayıs'ta geçerli olacak kampanyadan kiralanan ve rezerve edilen araçlar 2022 sonuna kadar kullanılabilecek.

Misafirler, tercihlerine göre Yolcu360'ın Misafir Merkezi ekibi ile iletişime geçerek kampanyaya dahil olabilecek.

Yolcu360, gerçekleştirdiği üst üste yeniliklerle araç kiralama sektörünün hareketli kalmasını ve büyümesini sağlıyor. Geçen yıl Efsane Yolcu360 Günleri'yle sektöre erken rezervasyon yeniliği getiren Yolcu360, nisan ayında yaptığı Efsane Bahar İndirimi'yle de ekosistemindeki araçların yaz tatili planları için erken rezervasyonla kiralanmasını sağlamıştı.

Türkiye'nin en büyük araç havuzunu yöneten Yolcu360, misafirlerine sunduğu teknolojik kolaylıkları indirimlerle destekliyor.

2022 itibarıyla global operasyona yönelik faaliyetlere hız veren Yolcu360, küresel iş ortaklarının ve müşterilerinin de bahar kampanyası fırsatlarından yararlanmasını sağlıyor.

Yolcu360 indirimi, 110 ülkede aynı anda uygulanacak.