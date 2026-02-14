YouTube 21 Yaşında: 2,7 Milyar Kullanıcıyla Zirvede - Son Dakika
YouTube 21 Yaşında: 2,7 Milyar Kullanıcıyla Zirvede

14.02.2026 11:28
YouTube, 21 yıl içinde 2,7 milyar aktif kullanıcıya ulaşarak dijital yayıncılığın lideri oldu.

Kurulduğundan bu yana 21 yılı geride bırakan YouTube, Alphabet çatısı altında 2,7 milyar aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük video paylaşım platformu olarak dikkat çekiyor.

İnternet tarihinin akışını değiştiren YouTube, hızla dönüşen ve gelişen teknoloji dünyasında 21. yılını tamamladı.

Platform, 14 Şubat 2005'te üç eski PayPal çalışanı olan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından mütevazı bir garajda kuruldu.

"Kendini Yayınla" sloganıyla yola çıkan platforma, kuruluşundan yaklaşık iki ay sonra Karim tarafından ilk video yüklendi. 23 Nisan 2005'te yüklenen "Me at the zoo" (Hayvanat bahçesinde ben) isimli 19 saniyelik bu video, "internetin ilk dijital kültü" olarak kabul ediliyor."

Geçen süre zarfında sadece video izleme alışkanlıklarını değil, reklamcılık, eğitim, siyaset ve eğlence endüstrilerini de kökten değiştiren YouTube, bugün 20 milyardan fazla içerikle dijital yayıncılığın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Google 1,65 milyar dolara satın aldı

YouTube'un kısa sürede elde ettiği trafik artışı, teknik zorlukları da beraberinde getirdi. Şirket, artan veri trafiğini karşılamak için sürekli daha fazla sunucu ve geniş bant internet bağlantısı yatırımı yapmak zorunda kaldı.

Yüklenen bazı videoların telif hakkı içeren materyaller barındırması nedeniyle YouTube, olası davalar için finansal kaynak arayışına girdi ve bu süreçte bir alıcı aramaya başladı.

YouTube'un hızlı yükselişi daha önce kendi video platformunu kuran ancak beklediği ilgiyi göremeyen Google'ın dikkatini çekti.

Google'ın Kasım 2006'da YouTube'u 1,65 milyar dolara satın alması, platformun küresel bir güce dönüşmesindeki en büyük dönüm noktası oldu.

Platform, "tam zamanlı bir iş" haline geldi

YouTube'un popülerliği, 2007 yılında mobil cihazlara entegre olmasıyla ivme kazandı.

Akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla kullanıcı tabanını genişleten platform, 2010'lu yıllarda içerik üreticilerine reklam geliri elde etme fırsatı sunarak yeni bir ekonomi yarattı. Böylelikle içerik üreticiliği, birçok kişi için "tam zamanlı bir iş" haline dönüştü.

Platformun reklamsız izleme ve müzik servislerini kapsayan abonelik hizmeti "YouTube Premium", 17 Mayıs 2018'de kullanıcılara sunuldu.

Günümüzde rotasını üretken yapay zekaya kıran YouTube, içerik üreticilerinin metin komutlarıyla video hazırlayabildiği ve anlık dil çevirileriyle sınırların kalktığı yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Telif ve gizlilik sorunları

YouTube, başarısının yanı sıra telif davalarından çocuk veri gizliliği skandallarına kadar pek çok hukuki sınavla karşılaştı.

Medya devi Viacom tarafından 2007'de açılan 1 milyar dolarlık telif davası, YouTube'un bugün sektör standardı olan içerik yönetim sistemlerini kurmasında milat oldu.

Takip eden yıllarda ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından çocukların veri gizliliğini ihlal gerekçesiyle cezalandırılan platform, algoritma ve denetim mekanizmalarını yeniden inşa etti.

YouTube bugün milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarıyla yönetilen yüksek güvenlikli bir içerik merkezine dönüştü.

En çok kullanıcı Hindistan'da

Google'ın ana kuruluşu Alphabet çatısı altında faaliyetlerini sürdüren YouTube'un 2025 yılı bilançosuna göre, reklam ve abonelik gelirlerinin 60 milyar doları aştığı görülüyor.

Dijital pazarlama hizmeti veren Global Media Insight verilerine göre, YouTube'un Ocak 2026 itibarıyla 2,7 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor.

Platform, YouTube Kids, YouTube Music, YouTube Premium, YouTube Shorts ve YouTube TV gibi farklı segmentlerle hizmet veriyor.

Hindistan, yaklaşık 500 milyon kullanıcıyla dünyada ilk sırada yer alırken, Türkiye'de yaklaşık 58 milyon kullanıcı bulunuyor.

Günlük 122 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği platformda, kullanıcılar her gün toplamda 1 milyar saatten fazla video izliyor. Günlük ortalama kullanım süresi ise 49 dakika olarak hesaplanıyor.

"MrBeast" olarak tanınan ABD'li Jimmy Donaldson, 85 milyon dolarlık kazancıyla 2025 yılının en çok kazanan içerik üreticisi olarak zirvedeki yerini koruyor."

Kaynak: AA

