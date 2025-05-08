Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, \'Yozgat Kart\' Projesini Tanıttı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 'Yozgat Kart'ı vatandaşlara tanıttı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ihtiyaç sahibi ailelerin kullanabileceği 'Yozgat Kart'ın tanıtımını yaparak bilgi verdi. Dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla oluşturulan karta her ayın 15'inde belirlenen tutarda bakiye yüklenecek. Kart sahipleri, pos cihazı olan her yerden dilediği gibi alışveriş yapılabilecek.

"İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen 400 küsur ailemize kart verilecek"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, seçim döneminde söz ettiği 'Yozgat Kart' projesini hayata geçirdiğini söyleyerek söze başladı. "Yardımlarımızı kart yoluyla yapacağımızı söyledik. 1 yıllık yaptığımız çalışmalarımızın sonucunda belli bir noktaya geldik. İhtiyaç sahibi olduğu anlaşılan 400 küsur ailemize bu kartlar verilecek. Tabi bu burada kalmayacak. İncelemelerimiz devam edecek. Zaman içerisinde durumu düzelenlerin durumu tekrar gözden geçirilecek. Yeni ihtiyaç sahipleri olursa onlara da yeni kartlar verilecek" diyerek kartın kapsamından söz etti.

"İnsanlar artık yardım kolisi için boyun bükmeyecek"

Başkan Arslan, insanları yardım kolilerine mecbur olmaktan kurtaran bu uygulamadan şöyle söz etti: "Kartın özelliği şu: Bir kredi kartı şirketiyle anlaştık. Kartlar, hemşerilerimizin ismi basılı halde belediyemize teslim edildi. Pos makinası olan her yerde işlem yapılabilecek. Herhangi bir bakkal ya da marketten bir şey almaya mecbur değilsiniz. Daha öncesinde belediyeler koli dağıtıyordu. Bu kolilerde salça, şeker, un, bulgur, yağ var. Bu adamın başka bir şeye ihtiyacı yok mu? Belki bu adamın torununun çikolata yemeye, çocuğunun süt içmeye ihtiyacı vardır. Neden insanlar belediyenin kapısına gelip yardım kolisi için boynunu büksün? İşte bunun için böyle bir uygulamaya geçtik"

"Yozgat, bu uygulama ile Türkiye'ye örnek olacak"

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kartlara her ayın 15'inde belirlediğimiz miktar kadar yardımları yükleyeceğiz. İnsanlar istediği markete gidecek, canı ne istiyorsa evinin ihtiyacı neyse onu alacak. Türkiye'de bildiğim kadarıyla çok fazla yerde uygulanmıyor. Değişik gıda çekleri var ama böyle bir uygulama yok. Yozgat'ı sosyal yardım konusunda daha medeni daha insani daha ahlaki bir yönteme kavuşturmuş olduk. Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Yozgat birçok şeyde öncü olduğu gibi bu konuda Türkiye'ye güzel bir örnek oluşturacak. İstiyoruz ki insanlarımız bu kartlara muhtaç olmasın" - YOZGAT