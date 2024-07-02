Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Vişne Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Vişne Hasadı Başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gedikhasanlı Bilal Şahin Uygulama ve Araştırma İstasyonu'nda üretilen kiraz hasadının ardından vişne hasadına da başlandı. Araştırma merkezinde bu yıl bir ton vişne hasadı bekleniyor. Üniversite, yöreye uygun bitki adaptasyonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriyor. Yozgat ekolojisine uygun çeşitleri belirlemeye çalışan üniversite, ürettiği ürünleri çiftçilerle paylaşıyor.

02.07.2024 14:12
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Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gedikhasanlı Bilal Şahin Uygulama ve Araştırma İstasyonu'nda üretimi yapılan kiraz hasadının ardından vişne hasadına da başlanıldı. Araştırma merkezinde bu yıl bir ton vişne hasadı bekleniyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma alanlarında yöreye uygun bitki adaptasyonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ziraat Fakültesi öğrencileri, öğretim dönemleri içerisinde 4 bölgede kurulan yaklaşık 3 bin dönümlük uygulama bahçelerinde tarla bitkileri, sebze, meyve ve süs bitkilerinin farklı çeşitlerini yetiştirip, sonuçlarını çiftçilerle paylaşıyor. Öğrenciler ayrıca uygulama ve araştırma merkezlerinde teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim de alarak mesleğe hazırlanıyorlar.

"Hem teorik hem uygulamalı eğitim alıyorlar"

Yozgat ekolojisinin meyveciliğe çok uygun olduğunu, bölgeye uygun çeşitleri belirlemeye çalıştıklarını söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysen Koç, "Gedikhasanlı Bilal Şahin Uygulama ve Araştırma İstasyonu'nda çalışmalarımızı bu 110 dönümlük arazi üzerinde gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize teorik bilgilerin yanı sıra burada uygulamalı eğitimler veriyoruz. Burada farklı türlerimiz var, Yozgat ekolojisine uyum gösterenler üzerinde fazlaca çeşit deneyerek en iyiyi ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.

"1 tona yakın ürün bekliyoruz"

Meyve bahçesinde ilk olarak kiraz hasadı gerçekleştirdiklerini şimdi de vişne hasadına başladıklarını da belirten Doç. Dr. Koç, "Bahçemizde 8 çeşit kirazımız var ve bayram öncesi hasadımıza başlayıp sona erdirdik. 2017 yılında aşıladığımız Kütahya vişnemizin şu an hasat dönemindeyiz. Bunun devamında armut ve elma hasadımız da başlayacak. Burada yapılan çalışmalar neticesinde öne çıkan ürünleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü vasıtasıyla üreticilerle paylaşarak yayımını yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl kirazdan yaklaşık 1 tona yakın satışımız oldu, vişne de de yine 1 tona yakın hasat bekliyoruz. Hasat edilen meyvelerimiz tarımsam araştırma uygulama merkezinde döner sermaye üzerinden satış ofisimizde vatandaşlarımıza ve akademisyenlerimize sunuyoruz." şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Vişne Hasadı Başladı - Son Dakika

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