Yozgat'ta 960 kilogramlık boğa 230 bin liraya satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yozgat'ta 960 kilogramlık boğa 230 bin liraya satılıyor

Geniş Video İzle

Yozgat'ın Sarımbey köyünde besicilik yapan Haydar Kaya, 3 yıl önce satın aldığı ve 'Şampiyon' ismini verdiği 960 kilogram ağırlığındaki simental ırkı boğayı, Kurban Bayramı öncesi 230 bin liraya satışa çıkardı. Günlük 18 kilogram yem yiyen boğa, 7 kişinin kesebileceği büyüklükte.

06.06.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta besici Haydar Kaya'ya ait "Şampiyon" isimli 960 kilogram ağırlığındaki simental ırkı boğa, 230 bin liraya alıcısını bekliyor.

Yozgat'ın merkeze bağlı Sarımbey köyünde besicilik yapan Haydar Kaya, 3 yıl önce satın aldığı ve "Şampiyon" ismini verdiği simental ırkı boğayı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. 1 tona yaklaşan kilosu ile çiftliğin en büyük hayvanı olan "Şampiyon" isimli kurbanlık boğa, dev cüssesi ile dikkat çekiyor.

Mandırasında kurbanlıklarını bayrama hazırlayan besici Haydar Kaya, 960 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğasına gözü gibi bakıyor. Günlük 18 kilograma yakın yem yiyen boğayı özenle besleyip büyüten Kaya, kurbanlık boğayı satışa çıkarttı. 7 kişinin kesebileceği boğa 230 bin liradan satışa çıktı.

GÜNLÜK 18 KİLO YEM YİYOR

Şampiyon ismini verdiği boğaya 3 yıldır özenle baktığını söyleyen besici Haydar Kaya, boğanın günlük 18 kilograma yakın yem yediğini söyledi. Besici Kaya, ağırlığının yaklaşık bir tona gelen boğasını bayram öncesi 230 bin liradan satışa çıkardığını belirterek, "Hayvanımızın adı "Şampiyon" boğamızın şu an da canlı ağırlığı 960 kilogram yani bir tona yakın. Hayvanımızın et randımanı 600 kilogram geliyor. Günlük 7 kilogram yem, 3 kilogram arpa, 4 kilogram silaj, 2 kilogram kepek ve 2 kilogram da balya veriyoruz. Hayvanımızın fiyatını 230 bin lira olarak belirledik. Alıcısını bekliyoruz, tabiki de pazarlık payımız olacak. Hayvanımızın cinsi simental ve 3 yaşında. Hayvanımızı özenle besleyip büyütüyoruz. Bu kurbanımızı 7 kişi kesebilir. Kurban Bayramı öncesi alıcısını bekliyoruz" dedi.

Yozgat\'ta 960 kilogramlık boğa 230 bin liraya satılıyor
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Haydar Kaya, Kurban, Yozgat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta 960 kilogramlık boğa 230 bin liraya satılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yunus Uslu: Hay maşallah . İnşallah ülkemizde tarım hayvancılık tekrar canlanır tekrar eski günlerdeki gibi üretim artar, gerçek emekçiler para kazanır iyi kar eder. 4 0 Yanıtla

11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
10:59 Eşinin yaptıklarına dayanamayıp mahalle gençlerinden yardım istedi Kaburgalarına kadar kırdılar Eşinin yaptıklarına dayanamayıp mahalle gençlerinden yardım istedi! Kaburgalarına kadar kırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:48:10. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 960 kilogramlık boğa 230 bin liraya satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement