Yozgat'ta Geleneksel Pekmez Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta Geleneksel Pekmez Üretimi

Yozgat\'ta Geleneksel Pekmez Üretimi

Çekerek'te üzüm bağları toplanarak, özel beyaz toprakla geleneksel yöntemlerle pekmez yapılıyor.

15.09.2024 14:25
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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde her yıl eylül ayının ortalarında üzüm bağları bozularak toplanan üzümlerden pekmez yapılıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmezin lezzeti ise şıranın içine atılan ve kayalık alanlardan toplanan özel beyaz topraktan geliyor.

Yozgat'ta kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan pekmez üretimi, bağ bozumu ile birlikte başladı. Çekerek ilçesinde toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor. İlçede yaşayan vatandaşlar, pekmeze akışkanlık ve kıvam vermesi için Bayındırhüyük köyünde kayalık alanlardan kazma ve kürek yardımı ile pekmez toprağı çıkarıyor. Sabahın erken saatinde üzüm bağlarının yolunu tutan vatandaşlar, üzümün pekmeze olan yolculuğunu başlatıyor. Bağlardan toplanan salkım salkım üzümler, ilk olarak özel pekmez toprağıyla buluşuyor. Ardından toprakla karışması için ezilen üzümler, kıvama geldikten sonra kaynatılmak üzere büyük kazanlara konuyor. Meşe odunu ateşinde 2-3 saat sürekli karıştırılarak kaynatılan üzümler, kıvama geldikten sonra süzgeçten geçiriliyor. Bekleme süresinin ardından kavanozlara alınan pekmez, tüketilmek üzere hazır hale geliyor.

"Bu toprağı katmazsak pekmez olmuyor"

Bayındırhüyük köyünde yaşayan Durak Özkan, dağlık ve kayalık alanlardan pekmez toprağı çıkardıklarını söyleyerek, "Üzümden pekmez yapmak için doğal toprak kazıyoruz. Bu toprak Çekerek çevresinde sadece bizim köyümüzde bulunuyor. Bu olmadan pekmezin şırası durulmuyor. Dolayısıyla da pekmez olmuyor, bu nedenle de bu toprağı pekmeze katmak zorundayız" dedi.

"Pekmez üretimi zahmetli oluyor"

Pekmez yapımına başladıklarını belirten Arpaç köyünden Seyit Erol ise, bağ bozumunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek pekmez yapımının çok zahmetli olduğunu söyledi. Erol, "Üzümleri bağdan traktörlerle getiriyoruz, burada olmazsa olmaz pekmez toprak katıp eziyoruz. Bu toprağı Bayındırhüyük köyünden getiriyoruz, bu toprak olmazsa pekmez olmuyor. Daha sonra süzdüğümüz üzüm suyunu kazanlarda 4-5 saat kaynatıyoruz ve pekmez yapımını tamamlıyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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