Yumurta ihracatı ocak-eylülde yüzde 54 artışla 418 milyon 676 bin dolara ulaştı

Türkiye'nin yumurta ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 418 milyon 676 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye'nin su ürünleri hariç hayvansal mamuller ihracatı, ocak-eylül döneminde 667 bin 143 tonluk ürün sevkiyatı karşılığında 1 milyar 275 milyon 293 bin dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde hayvansal mamuller dış satımında ilk sırayı yumurta sektörü aldı. Geçen yılın 9 ayında 271 milyon 430 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, bu yıl aynı dönemde dış satımını yüzde 54 artırarak 418 milyon 676 bin dolara yükseltti.

Yumurta ihracatında en büyük payı sofralık ve kuluçkalık yumurtalar oluşturdu.

Sofralık tavuk yumurtası dış satımı, değer bazında yüzde 132,4 artışla 153 milyon 150 bin dolara yükseldi. Kuluçkalık tavuk yumurtası ihracatı ise 245 milyon 512 bin dolar oldu.

"Kuş gribi görülmesi, dünya ticaretindeki dengeleri değiştiriyor"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, AA muhabirine, ihracattaki yükselişin iç piyasa dinamikleri ve küresel tavukçuluk sektöründeki hastalıklardan kaynaklandığını söyledi.

İklim değişiklikleri ve hastalıkların küresel tavukçuluk sektöründe verimi etkilediğine dikkati çeken Girit, "Bazı ülkelerde, örneğin ABD ve Avrupa'nın 5 ülkesinde kuş gribi görülmesi, dünya ticaretindeki dengeleri değiştiriyor hatta bazen ihracatçı bir ülke ithalatçı konumuna gelebiliyor. Bu durum özellikle Avrupa Birliği ülkelerine çok fazla ürün göndermemizi sağladı." dedi.

Girit, Hollanda, Polonya, Yunanistan, İtalya ve Belçika gibi ülkelere yönelik dış satımda yüzde 100'e yakın artış yaşandığını dile getirdi.

İç piyasada küçük boy yumurtalara yönelik ihracat kotalarının esnetilmesinin de dış satımı desteklediğini anlatan Girit, Tarım ve Orman Bakanlığının üretim miktarının yeterli olduğunu ve fiyatlarda dalgalanma bulunmadığını tespit etmesinin ardından kotaları yaklaşık 5 kat artırdığını söyledi.

Sektörün ana pazarları Orta Doğu ülkeleri

Yumurtanın 60 günlük raf ömrü ve lojistik koşullar nedeniyle ağırlıklı olarak yakın coğrafyaya satıldığını belirten Girit, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, İran ve Suriye'nin sektörün ana pazarları olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Girit, mevcut ülkelere ek olarak Gambiya, Ekvator Ginesi, Sudan ve Cibuti gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra Macaristan ve Almanya'nın da yeni pazarlar arasına girdiğini söyledi.

Türkiye'nin tavukçuluk sektöründe son teknolojiyi kullandığını ve üretim kapasitesinin iç pazar için fazlasıyla yeterli olduğunu vurgulayan Girit, Türkiye'de sektörün 100 milyona yakın yumurtlayan tavuğa sahip olduğunu belirtti.

Girit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arz talep dengesinde endişe edilecek bir durum yok. Üreticiden çıkış fiyatları hiçbir zaman 4 lirayı geçmemiştir. Tüketici, marketten veya pazardan daha yüksek fiyata alıyorsa bu da tabii ki bizim dışımızdaki bir konu."

Sektörün yıl sonu beklentilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Girit, "Geçen sene 500 milyon doları hedefledik ancak kotaların serbest bırakılmasına istinaden (2026) hedefimizi 50 milyon dolar artırarak 550 milyon dolara çıkardık." ifadesini kullandı.