Yünsa, bu yıl 24,5 milyon liralık temettü dağıtacak - Son Dakika
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Yünsa, bu yıl 24,5 milyon liralık temettü dağıtacak

18.04.2022 11:24
Yünsa, bu yıl 24,5 milyon liralık temettü dağıtacak

Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz, "Yünsa yönetimi olarak, başta çalışanlarımız ve hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer yaratma gayesiyle çalışıyoruz.

Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz, "Yünsa yönetimi olarak, başta çalışanlarımız ve hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer yaratma gayesiyle çalışıyoruz. 2022 yılında 24,5 milyon TL temettü dağıtacağız. Zor dönemleri birlikte atlatıyoruz, güzel günleri de birlikte kutlayacak ve başarılarımızın sonuçlarını hep birlikte paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yünsa açıklamasına göre, şirket, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısını hissedarlarının yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirdi.

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda üst yönetim ekibi paydaşlarla bir araya gelerek Yünsa'nın geçmiş yıl performansı ve gelecek dönem planları ile ilgili soruları yanıtladı.

Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçildiği genel kurul toplantısında ayrıca yönetim kurulu başkanlığı görevini devreden Metin Özdemir'e teşekkür plaketi takdim edildi. Yünsa Yönetim Kurulu Başkanlığı bayrağını devralan isim ise aynı zamanda şirketin genel müdürlüğü görevini de yürüten Mustafa Sürmegöz oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Sürmegöz, şirketin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini ve başarılı bir faaliyet yılını daha hep birlikte geride bıraktıklarını ifade etti.

Sürmegöz, "2019 yılından bu yana Yünsa Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Metin Özdemir, bugün itibarıyla bu görevi bana devretti. Metin Bey artık yönetim kurulumuzda yer almasa da iş birliğimiz ve dostluğumuz aynı güzel çizgide devam edecek. Görev süresi boyunca tecrübeleri, uzmanlığı ve vizyonu ile Yünsa'ya çok değerli katkılarda bulunan Metin Bey'e şirketimize vermiş olduğu hizmetler için şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Genel kurul vesilesiyle bir araya gelme imkanı buldukları hissedarlarının Yünsa'ya olan güvenini, inancını bizzat kendilerinden duymanın, yatırımcıların şirketi ne kadar sahiplendiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini ve yönetim olarak motivasyonlarını daha da artırdığını kaydeden Sürmegöz, şunları kaydetti:

"Biz her zaman Türkiye'nin milli değeri Yünsa hepimizin dedik ve göreve geldiğimiz günden bu yana attığımız tüm adımlarda paydaşlarımıza bunu hissettirmek için çalıştık. Çalışmalarımızın meyvelerini aldığımızı görmekten mutluluk duyuyor, genel kurulumuza gelerek bizimle görüşlerini ve desteklerini paylaşan tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle, paydaşlarımızın bu güvenini ve desteğini de arkamıza alarak, gelecekte daha da büyük başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum."

"Verimliliği, esnekliği ve kaliteyi artıracak yatırımlara hız vereceğiz"

Sürmegöz, şirketin 2021 yılında yakaladığı büyüme ivmesinin yeni faaliyet döneminde artarak devam edeceğinin altını çizerek, yeni dönemde rekabette Yünsa'ya avantaj sağlayacak, üretim süreçlerinde verimliliği, esnekliği ve kaliteyi artıracak yatırımlara hız vereceklerini aktardı.

"2022 yılında net satışlarımızda üç kat, net karımızda ise yaklaşık dört kat büyüme elde ederek yıl sonunda 1 milyar TL ciro, 100 milyon TL'nin üzerinde net kar rakamına ulaşmayı hedeflediğimizi bu senenin başında açıklamıştık." değerlendirmesinde bulunan Sürmegöz, "Bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda hızla ilerliyoruz. Bu ivmeyle devam edersek sene başında açıkladığımız karlılık hedefini çok daha önce gerçekleştirebileceğimize inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Genel kurulda alınan karar ile 2022 yılında pay sahiplerine 24,5 milyon TL temettü dağıtılacağını ifade eden Sürmegöz, "Her fırsatta ifade ettiğim gibi, Yünsa yönetimi olarak, başta çalışanlarımız ve hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer yaratma gayesiyle çalışıyoruz. 2022 yılında 24,5 milyon TL temettü dağıtacağız. Zor dönemleri birlikte atlatıyoruz, güzel günleri de birlikte kutlayacak ve başarılarımızın sonuçlarını hep birlikte paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yünsa, bu yıl 24,5 milyon liralık temettü dağıtacak - Son Dakika


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