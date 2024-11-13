Yurtiçi Kargo'dan Çocuklara Hediye - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yurtiçi Kargo'dan Çocuklara Hediye

Yurtiçi Kargo, çocuklara boyama kitabı ve kalemi hediye ediyor, 200 bin adet dağıtılacak.

13.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurtiçi Kargo, tüm şubelerinden çocuklara boyama kitabı ve boyama kalemi hediye ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, boyama kitabını almak isteyenler en yakın Yurtiçi Kargo birimine giderek boyama kitabı ve kalemlerini ücretsiz alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, toplam 200 bin adet boyama kitabı ve boyama kaleminin Türkiye genelinde ücretsiz olarak talep eden herkese hediye edildiğini belirtti.

Önyol, okulların ilk ara tatile girmesiyle birlikte bir hafta boyunca evde olacak çocukların, evlerinde güzel zaman geçirmelerine bir katkı sağlamak istediklerini kaydederek, "Boyama kitabımızla birlikte çocuklarımız hem kargo sektörünü tanıyacak, hem de bizim kargo teslim ettiğimiz birçok meslekle tanışmış olacak. Boyama kitabımızla birlikte çocuklarımız, kahraman kuryelerimizin kargoları teslim etmek için çıktığı yolculuğu birlikte renklendirecekler." ifadelerini kullandı.

Dileyen tüm anne ve babaların kendilerine en yakın Yurtiçi Kargo şubesinden boyama kitaplarını ve boyama kalemlerini alabileceğini aktaran Önyol, boyama kitapları ve kalemlerinin sayısı konusunda deprem bölgesine ağırlık verdiklerini ifade ederek, "Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturmak bize yetecektir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Yurtiçi Kargo, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurtiçi Kargo'dan Çocuklara Hediye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:28:35. #1.11#
SON DAKİKA: Yurtiçi Kargo'dan Çocuklara Hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.