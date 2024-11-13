Yurtiçi Kargo'dan Çocuklara Hediye

Ekonomi

Yurtiçi Kargo, tüm şubelerinden çocuklara boyama kitabı ve boyama kalemi hediye ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, boyama kitabını almak isteyenler en yakın Yurtiçi Kargo birimine giderek boyama kitabı ve kalemlerini ücretsiz alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, toplam 200 bin adet boyama kitabı ve boyama kaleminin Türkiye genelinde ücretsiz olarak talep eden herkese hediye edildiğini belirtti.

Önyol, okulların ilk ara tatile girmesiyle birlikte bir hafta boyunca evde olacak çocukların, evlerinde güzel zaman geçirmelerine bir katkı sağlamak istediklerini kaydederek, "Boyama kitabımızla birlikte çocuklarımız hem kargo sektörünü tanıyacak, hem de bizim kargo teslim ettiğimiz birçok meslekle tanışmış olacak. Boyama kitabımızla birlikte çocuklarımız, kahraman kuryelerimizin kargoları teslim etmek için çıktığı yolculuğu birlikte renklendirecekler." ifadelerini kullandı.

Dileyen tüm anne ve babaların kendilerine en yakın Yurtiçi Kargo şubesinden boyama kitaplarını ve boyama kalemlerini alabileceğini aktaran Önyol, boyama kitapları ve kalemlerinin sayısı konusunda deprem bölgesine ağırlık verdiklerini ifade ederek, "Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturmak bize yetecektir." açıklamasında bulundu.