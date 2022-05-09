Zabıtalar fırsatçılara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Zabıtalar fırsatçılara göz açtırmıyor

09.05.2022 12:34
Zabıtalar fırsatçılara göz açtırmıyor

Stokçuluk ve fahiş fiyat konusunda fırsatçılara göz açtırmayan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketleri her gün düzenli olarak denetliyor.

Stokçuluk ve fahiş fiyat konusunda fırsatçılara göz açtırmayan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketleri her gün düzenli olarak denetliyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek hedefiyle ilçe genelinde marketlerde ve marketlerin depolarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fırsatçılara göz açtırmayan ekipler, market ve depolarda anlık denetimler gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, ilçe genelinde yüzlerce zincir ve yerel market ile bu marketlere ait depolar kontrol edildi.

Ürünlerin raf etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının eşleşip eşleşmediğini inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğini de kontrol etti. Yapılan denetimlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmayan, tüketiciyi yanıltmaya yönelik etiketlerle faaliyet gösteren ve stokçuluk yaptığı belirlenen işletmelere idari yaptırım uygulandı. Zabıta ekipleri ayrıca halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit ederek imhaya gönderdi. - BURSA

Zabıtalar fırsatçılara göz açtırmıyor
Zabıtalar fırsatçılara göz açtırmıyor

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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Market, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zabıtalar fırsatçılara göz açtırmıyor - Son Dakika


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