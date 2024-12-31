Zafer Kalkınma Ajansı 2024 Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Zafer Kalkınma Ajansı 2024 Projelerini Açıkladı

Zafer Kalkınma Ajansı 2024 Projelerini Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği Zafer Kalkınma Ajansı, 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 45,5 milyon TL yatırım tutarındaki projelerden sekiz tanesini destekleme hakkı kazandığını duyurdu. Projelerle girişimciliğin artırılması ve istihdam sağlanması hedefleniyor.

31.12.2024 15:24  Güncelleme: 15:26
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER), 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Anadoludakiler programı değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda sunulan projelerden sekiz tanesi destek almaya hak kazandı.

Toplam yatırım tutarı 45,5 milyon TL olan projelere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Zafer Kalkınma Ajansı eliyle 27,8 milyon TL tutarında destek sağlanacak. Projeler kapsamında, 266 kişinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, girişimcilik eğitimleriyle iş gücüne katılımlarının desteklenmesi ve kendi işlerini kurmaları hedefleniyor. Ayrıca, 70 kişinin doğrudan istihdam edilmesi planlanıyor.

Desteklenecek projeler

Anadoludakiler Programı kapsamında Afyonkarahisar, UMAY Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, "Kadın Eliyle Keçe: Geleneksel Sanatın Çağdaş Moda ile Buluşması" projesi. SOGEP kapsamında Kütahya, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, "Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık: Gerçekçi Deneyimler, Kalıcı Beceriler" projesi. Kütahya, Domaniç Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, "En Doğalını Kadınlar Üretiyor, Domaniç'e İlham Oluyor" projesi. Kütahya, Simav Belediye Başkanlığı, "Kadın Eliyle Yetişen Kırmızı Altın Lezzet" projesi. Manisa, Akhisar Zeynep Gülin Öngör Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Atölyelerimiz Yapılandırılıyor, Yarınlarımız Parlıyor (AYPAR)" projesi. Manisa, Köprübaşı Hanımeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, "Köprübaşı Kadın Kooperatifinden Katma Değerli Kurutma Tesisi" projesi. Manisa, Akhisar Belediye Başkanlığı, "Akhisar İlçesi Dezavantajlı Gruplar ve Engelli Merkezi (AKİDEM)" projesi. Manisa, Demirci Ziraat Odası Başkanlığı, "Demirci'de Kadın Gücüyle Çevre Dostu Kurutma" projesi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Tarım, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zafer Kalkınma Ajansı 2024 Projelerini Açıkladı - Son Dakika

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