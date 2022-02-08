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Zam alan işçiler coştu - Son Dakika

Zam alan işçiler coştu

08.02.2022 21:32
Zam alan işçiler coştu

Ankara Gölbaşı Belediyesi çalışanları, maaş zammının ardından Başkan Ramazan Şimşek'i, belediye binası önünde teşekkür pankartı, davul ve zurna ile karşıladı.

Ankara Gölbaşı Belediyesi çalışanları, maaş zammının ardından Başkan Ramazan Şimşek'i, belediye binası önünde teşekkür pankartı, davul ve zurna ile karşıladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, şubat ayı son meclis toplantısında Gölbaşı Belediyesi'nde en düşük işçi maaşının 5 bin 55 TL olduğunu açıklamıştı. Açıklamanın ardından, haftanın ilk iş gününde çalışanlar belediye binası önünde toplandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'i ellerinde pankartlar ve davul zurna ile karşılayan çalışanlar, Şimşek'e teşekkür etti.

"İlçeyi ayakta tutan sizlersiniz"

Belediye binası önünde belediye çalışanları ile buluşan Şimşek, "Sizler çalışıyorsunuz bizlerde emeğinizin karşılığını veriyoruz. Bu bizim görevimizdir. İlçeyi ayakta tutan sizlersiniz. Temizleyen, onaran, bakan, güzelleştiren ve insanların rahat yaşamasını sağlayan sizleriniz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından belediye çalışanları tarafından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e plaket ve çiçek takdim edildi. Tören sonrasında çalışanlar davul zurna eşliğinde halay çektiler.

Belediye meclisinde yaptığı açıklamada belediye personelinin en düşük maaşının 5 bin 416 TL olacağını belirten Şimşek, "Belediyede çalışan toplamda Bin 200 personelimiz var. Belediyemizin imkanları doğrultusunda Gece gündüz çalışan kardeşlerimizin yanında olmak için 2 aylık bir çalışmanın sonucunda, Bekar düz personel; yemek, yakacak yardımı, ikramiye tutarı, bayram harçlığı, sendika kesintisi sonrasında ele geçen net maaş ortalama tutarı 5 bin 416 TL, bu ücrete dahil olmayan teknik personel farkları, çocuk paraları, öğrenim ödemeleri personelin durumuna göre ayrıca ilave edilecektir. Bu sadece bekar personelimiz için olacak böylelikle belediyemizde en düşük maaş tutarı net 5 bin 55 TL" olduğunu söylemişti. - ANKARA

Zam alan işçiler coştu
Zam alan işçiler coştu
Zam alan işçiler coştu

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Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Türk Lirası, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zam alan işçiler coştu - Son Dakika Ekonomi


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