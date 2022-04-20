Zelenski'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan - Son Dakika
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Zelenski'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan

20.04.2022 18:32

Zelenski'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Yozgat'ta fabrika ziyareti sırasında, Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenski'nin giydiği koruyucu kask ile yeleğin Yozgat'ta üretildiği ortaya çıktı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa...

Zelenski'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Yozgat'ta fabrika ziyareti sırasında, Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenski'nin giydiği koruyucu kask ile yeleğin Yozgat'ta üretildiği ortaya çıktı

YOZGAT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Yozgat'ta fabrika ziyareti sırasında, Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenski'nin giydiği koruyucu kask ile yeleğin Yozgat'ta üretildiği ortaya çıktı.

Bakan Varank, geçtiğimiz günlerde Yozgat'ta bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmuştu. Bu çerçevede OSB'de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren bir firmayı ziyaret etti. Varank, fabrikada vücut ve araç zırhları ile tekstil, balistik ve kompozit malzemeler üretim hatlarında incelemelerde bulundu.

Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank'a, Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Devlet Başkanı Zelenski ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı.

Varank, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra askeri personellerin koruyucu ekipmanlarının fazlaca gündeme geldiğine işaret ederek, "Güvenlik güçlerimizi koruyan hayati öneme sahip savunma ekipmanlarının üretilmesinin yanı sıra, bu ürünlerin ihracatının yapılması ülkemizin üretimde geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli. Türk savunma sanayisinde özellikle özel sektörün gediği bu noktayı görmüş olmaktan ziyadesiyle memnun oldum. Dünyanın elliden fazla ülkesine birçok askeri ekipman Yozgat'ta üretilip gönderiliyor" dedi.

Yelek ve kastları test etti

Üretim tesisi içerisindeki test atış tünellerinde 7.62 milimetre balistik mühimmat ile 15 metre mesafeden yelek ve kaska atış yapan Varank, daha sonra ekipmanların atış sonrası durumunu inceledi. Varank, "Hem bir yeleğe hem de bir kaska atış yaptık. İki testte de ürünlerin ne kadar başarılı olduğunu, mermiye karşı ürünlerin nasıl koruma sağladığını gördük." dedi.

Firma yöneticisi Vedat Tüzer, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Zelenski ve ekibi için özel bir kask ve yelek talebinin kendilerine iletildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Zelenksi ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik, televizyondan izleyince mutlu olduk. Dünyanın 50'den fazla ülkesine Yozgat'ta ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Aynı zamanda 2013'ten bu tarafa Türkiye'deki balistik kaskların yüzde 80'e yakınını biz tedarik ediyoruz. 2013'e kadar bunlar genellikle ABD- İsrail ortaklı yabancı firmalardan tedarik ediliyordu, bin 900 dolarlardan alımlar vardı. Biz bunları bitirdik. Hem Türkiye'ye hem yurt dışına ürünlerimizi tedarik ediyoruz." Şeklinde konuştu.

Zelenski'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan
Zelenski'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan
Zelenski'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan
Zelenski'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan

YORUMLAR
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Volodimir Zelenskiy, Fabrika, Ukrayna, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zelenski'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan - Son Dakika


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