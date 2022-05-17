Zeytin budama kursu tamamlandı - Son Dakika
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Zeytin budama kursu tamamlandı

17.05.2022 11:09
Zeytin budama kursu tamamlandı

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde düzenlenen zeytin ağacı budama kursunu tamamlayanlar belgelerine kavuştu.

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde düzenlenen zeytin ağacı budama kursunu tamamlayanlar belgelerine kavuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında sürdürülmekte olan "İş Birliği Protokolü" ile ilgili Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Şarköy Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında, Çınarlı Mahallesi'nde düzenlenen "Zeytin Ağacı Budama" kursu tamamlandı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal tarafından kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere kurs bitirme belgeleri törenle verildi.

Çınarlı Mahallesinde düzenlenen törene Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, İlçe Tarım ve Orman Müdür, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve kurum müdürleri de katıldı. - TEKİRDAĞ

Zeytin budama kursu tamamlandı
Zeytin budama kursu tamamlandı
Zeytin budama kursu tamamlandı

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Hisarcık, Zeytin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zeytin budama kursu tamamlandı - Son Dakika


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