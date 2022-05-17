Zincir markette çay stokçuluğu: Gelen yüzde 43'lük zam sonrası raflarda ürünleri toplarken yakalandılar - Son Dakika
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Zincir markette çay stokçuluğu: Gelen yüzde 43'lük zam sonrası raflarda ürünleri toplarken yakalandılar

17.05.2022 10:51

Çaykur'un çaya ortalama yüzde 43.71'lik zammı sonrası bazı marketler stokçuluk yapmaya başladı. Ankara'da çekilen bir görüntüde, bir zincir marketteki görevlinin çayları güncellenecek zamlı fiyattan satmak için raflardan topladığı görülüyor.

Çaykur, 2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından çaya zam yaptı. Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

RAFLARDAKİ ÇAYLARI TOPLADILAR

Art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklenince fırsatçılar harekete geçti. Ankara Sincan'da çaya zam geleceği haberi sonrası bir süpermarket zincirindeki görevli, çay reyonundaki çayları boşalttı. O anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı.

CEZA KESİLDİ

Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.

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Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam; yeni zam da yakında! Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam; yeni zam da yakında! Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi

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Son Dakika Ekonomi Zincir markette çay stokçuluğu: Gelen yüzde 43'lük zam sonrası raflarda ürünleri toplarken yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zincir markette çay stokçuluğu: Gelen yüzde 43'lük zam sonrası raflarda ürünleri toplarken yakalandılar - Son Dakika
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