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"Zingat Bana Ev Bul" hizmetini 3 yılda yaklaşık 1 milyon kişi kullandı - Son Dakika

"Zingat Bana Ev Bul" hizmetini 3 yılda yaklaşık 1 milyon kişi kullandı

20.12.2021 11:14
"Zingat Bana Ev Bul" hizmetini 3 yılda yaklaşık 1 milyon kişi kullandı

Zingat, ev aramalarında tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim sunduğu ücretsiz "Zingat Bana Ev Bul" hizmeti ile yaklaşık 1 milyon kişinin hayatına dokundu.

Zingat, ev aramalarında tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim sunduğu ücretsiz "Zingat Bana Ev Bul" hizmeti ile yaklaşık 1 milyon kişinin hayatına dokundu.

Şirket açıklamasına göre, Zingat.com'un "Zingat Bana Ev Bul" hizmeti, satılık ya da kiralık ev, iş yeri veya arsa arayışları için bu zorlu süreci daha akıllı ve hızlı hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat İş Geliştirme ve LeadZ Performans Direktörü Özge Günay Murat, gayrimenkul sektörüne "Emlak. Bilgi. Güven" mottosuyla yenilikleri getirmek üzere yola çıkmış bir portal olarak, sektörde bir ilki "Zingat Bana Ev Bul" ve "Zingat Evimi Sat/Kirala" hizmetleriyle 2019 yılında hayata geçirdiklerini belirtti.

Zingat Bana Ev Bul hizmeti ile 2019 yılından itibaren Zingat'a form dolduran, iletişim bilgilerini bırakan yaklaşık 1 milyon kişiyi aradıklarını aktaran Murat, "Diledikleri iletişim kanalı üzerinden ihtiyaçlarını öğrendik ve doğru emlak ofisleriyle buluşturmak üzere yola çıktık. İhtiyaçlarını öğrendiğimiz kişilerin doğru ofislerle buluşturulması sadece 30 saniyemizi alıyor. Belli frekanslarda aramalar yaparak süreci uçtan uca takip ediyor ve son kullanıcılarımız aradıkları evi bulana kadar hep yanlarında olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özge Günay Murat, evini Zingat yönlendirmeleri ile satan kişilerin, yeni evlerini almak için de Zingat Bana Ev Bul hizmetini kullandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zingat Bana Ev Bul/Arsa Bul/Ofis Bul' diyen kişiler Zingat Bana Ev Bul Ekibi tarafından saniyeler, dakikalar içinde aranıyor. Aradıkları gayrimenkulün özellikleri alınıyor. Akıllı algoritmamız ile insanların aradıklarını en hızlı bulabileceği doğru danışmanlara, doğru zamanda yönlendiriliyor. Ciddi bir yatırım gerektiren Zingat Bana Ev Bul hizmeti için onlarca kişilik talep alma ve doğru emlak ofisleriyle buluşturmak üzere takip ekiplerimizle yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. 2019'da startını verdiğimiz Zingat Bana Ev Bul ve Zingat Evimi Sat/Kirala hizmetlerimiz ile bugüne kadar yaklaşık 1 milyon kişinin hayatına dokunduk; ev satın alma, kiralama, evlerini satma veya kiraya verme konusunda birebir destek olduk. Özetle yapılan online aramalara ek olarak insan dokunuşuyla ve zenginleştirilmiş data ile sektörün talep tarafının nabzını tuttuk. 2021 yılında yönlendirdiğimiz toplam iş hacmi aylık 3 milyar TL seviyesine ulaştı."

Murat, ev arayışındaki kişilere şunları önerdi:

"Ev aradığınız bölgeyi önceden araştırın, bütçenizi doğru şekilde belirleyin ya da Zingat Bana Ev Bul ile size yardımcı olalım ve aradığınız özelliklerle hayalinizdeki ev uyuşmuyorsa, doğru bütçe konusunda size bilgi verelim. Hayalinizdeki ev bütçenizi zorladığında bir oda küçüğünü ya da yakın başka mahalle ve ilçeleri değerlendirin. Son 2 yılda gördük ki, hızlı karar alanlar ve evini satın alıp kiralayanlar finansal olarak hep kazançlı oldu. Emlak danışmanınızdan satış/kiralama protokolü istemeyi unutmayın. Kararınızı aldıktan sonra da tadilat yaptırmak isterseniz, Zingat Bana Ev Bul taşınma asistanı indirimlerinden faydalanmayı atlamayın."

Gayrimenkul, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Zingat Bana Ev Bul' hizmetini 3 yılda yaklaşık 1 milyon kişi kullandı - Son Dakika Ekonomi


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