Zirai Don Desteği Yolda - Son Dakika
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Ekonomi

Zirai Don Desteği Yolda

15.06.2025 19:18
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MTB Başkanı Özcan, Nisan'daki zirai donun ardından üreticilere destek ödemelerinin yakında yapılacağını açıkladı.

MTB Başkanı Özcan: "Zirai don desteği yakında üreticiye ulaştırılacak"

MALATYA - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Nisan ayında meydana gelen zirai don felaketi sonrası zarar gören üreticilere yönelik destek ödemelerinin önümüzdeki günlerde yapılmasının beklendiğini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Araştırma Komisyonu'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni temsilen sunum yapan Özcan, 12 Nisan'da Türkiye genelinde etkili olan don olayının 34 ilde, aralarında kayısı, üzüm, elma ve ceviz gibi prestij ürünlerin de bulunduğu 16 üründe ciddi hasara yol açtığını ifade etti.

Zararın sadece ürünlerle sınırlı olmadığını, meyve ağaçlarının da ciddi şekilde etkilendiğini belirten Özcan, "Malatya'da zararın boyutu yüzde yüz. Üreticilerle birlikte tüm bileşenler, ekonomik ve sosyolojik olarak bu krizden etkilendi. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da mahsul tahmininde bulunmak güç" dedi.

Zarar 750 milyon doları aştı

Malatya'nın kayısı üretiminde yaşadığı kaybın boyutuna değinen Özcan, tahmini zarar miktarının 750 milyon doları aştığını, rekoltenin beklenenden düşük olması nedeniyle bu rakamın 1 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Özcan, Ayrıca hasat döneminde 30 bin ailenin, yıl boyunca ise 6 binden fazla kişinin çalıştığı bir sektörün etkilendiğini vurguladı.

Başkan Özcan, Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında Malatya'nın ilk ziyaret edilen illerden biri olduğunu hatırlatarak, "Komisyon sadece zarar tespiti değil, felaketin sebepleri ve gelecekte alınması gereken önlemler üzerine de derinlemesine bir araştırma yürütüyor" ifadelerini kullandı

Destekler için gözler Ankara'da

Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer yetkili kurullarla temas halinde olduklarını belirten Özcan, üreticilerin zararlarının tazmini için güçlü bir destek mekanizması beklediklerini söyledi. "Çiftçimizin uğradığı zararın bir kısmının dahi olsa karşılanması için umutluyuz. Komisyonun raporunu tamamlamasının ardından Tarım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir ödeme kararı çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Özcan, Malatya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zirai Don Desteği Yolda - Son Dakika

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