Son Dakika Haberleri: Dakikalar İçinde Hepsi Yok Oldu! Bu Akım Dünyayı Kasıp Kavuracak

Dakikalar İçinde Hepsi Yok Oldu! Bu Akım Dünyayı Kasıp Kavuracak

10 dakika önce

Sosyal medya kullanıcılarının bulduğu saçma sapan akımları unutun. Trashtag Challenge ismiyle yayılan akım, çöp dolu alanın önceki ve temizlendikten sonraki halinin fotoğrafını içeriyor.

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Byron Roman isimli bir Facebook kullanıcısı #Trashtag etiketiyle bu paylaşımı yaptı. Fotoğraflar Reddit'te paylaşılınca Trashtag bir anda viral oldu. Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları da akımın burada da yayılması için tweetler attı. İşte akımdan bazı örnekler...
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»      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:30 

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