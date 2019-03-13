Dakikalar İçinde Hepsi Yok Oldu! Bu Akım Dünyayı Kasıp Kavuracak

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Byron Roman isimli bir Facebook kullanıcısı #Trashtag etiketiyle bu paylaşımı yaptı. Fotoğraflar Reddit'te paylaşılınca Trashtag bir anda viral oldu. Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları da akımın burada da yayılması için tweetler attı. İşte akımdan bazı örnekler...