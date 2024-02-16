Son Dakika Yükseköğretim Kurulu Haberleri

- 16.02.2024 Üniversite öğrencilerinin bursları arttı! YÖK yeni rakamları duyurdu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları, nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı. YÖK, '100/2000 YÖK Doktora Bursu' miktarını 7 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltirken, 'YÖK Lisans Destek Bursu' miktarını 1875 liradan 3 bin liraya, TEBİP-Lisans bursunu ise 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardı.
- 29.01.2024 Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var
Üniversite öğrencilerinin gelir arayışına girmesi, kara para şebekelerini harekete geçirdi. Banka hesaplarını başkalarına kiralayan öğrenciler, bilmeden kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı gibi ağır suçların işlenmesine neden oluyor. Yöntemin yaygınlaşması üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğine gitti.
- 8.09.2023 Depremden etkilenen 4 ildeki üniversitelilere ''özel öğrencilik'' hakkı tanınacak
YÖK; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere, talepleri halinde kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesini kararlaştırdı. Bu illerdeki üniversitelerde hangi program ve sınıflarda yüz yüze veya uzaktan öğretim yapılacağına üniversite senatoları karar verecek.
- 6.09.2023 AK Partili Külünk, Diyanet'ten sonra bu kez de YÖK'ü hedef aldı! Eski rektörle ilgili 4 FETÖ sorusu yöneltti
FETÖ ve PKK iddialarını gündeme getirip Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a 3 soru yönelten AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, bu kez de YÖK'ün eski ve yeni başkanlarını hedef aldı. Eski Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile ilgili FETÖ iddialarını konu alan 4 soru yönelten Külünk, ''Bu iddialar ile ilgili bir cevabınız var mıdır?'' ifadelerini kullandı.
- 15.07.2023 Üniversite harçları geri mi döndü? Gündem olan iddiaya İletişim Başkanlığı cevap verdi
Bugün bazı yayın organlarında üniversite harçlarının yeniden alınacağı ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, "Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir" ifadelerini kullanıldı.
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- 20.02.2023 Kılıçdaroğlu'ndan YÖK'e çağrı: Üniversiteleri açın, barınma sorununu çözmeye talibiz
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde bahar dönemi sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi, KYK yurtlarındaki öğrenciler de evlerine döndü. Duruma tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın." dedi.
- 17.02.2023 Son Dakika! YÖK: Üniversiteler 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacak, nisanda hibrit seçeneği değerlendirilecek
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerin bahar dönemi boyunca uzaktan eğitimle devam edeceği açıklanmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını belirtip, "Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek." dedi.
- 30.01.2023 CHP'li Özgür Özel: İktidara geldiğimizde hemen MİT'in başındaki yönetici de gidecek
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı canlı yayında seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel "İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK, MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek" ifadelerini kullandı. CHP'li Özel'in daha önce seçimlerde AK Parti lehine çalıştığını ileri sürdüğü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı işaret etmesi de dikkatlerden kaçmadı.
- 19.01.2023 YÖK kanun teklifi Meclis'te! MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak
AK Parti, YÖK kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Öte yandan tıp, diş, eczacılık ve veterinerlikte uzmanlık eğitimi yapanların, talep etmeleri durumunda üniversite tarafından 6 ay içinde atamasını yapılacak.
- 7.11.2022 DEVA Partisi lideri Babacan: Seçimden sonra YÖK'ü derhal kapatacağız
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖK'ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son bir saatteyiz. Gerçekten son bir saat. Seçimden sonra YÖK'ü derhal kapatacağız" dedi.
- 31.10.2022 İptal edilen KPSS'de sorular sızdırıldı mı? YÖK'ün ön raporu ortaya çıktı
Yüksek Öğretim Kurulu'nun iptal edilen KPSS lisans oturumuna ilişkin ön raporunda, sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında bazı kamu görevlileri için soruşturma izni verildiği; savcılığın, soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay'a itiraz ettiği ortaya çıktı.
- 16.08.2022 Öğrenci affı nedir? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?
Öğrenci affı ile ilgili son durum ne? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu öğrenci affı ile ilgili geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunmuştu. Öğrenci affının da içinde yer aldığı torba yasa Meclis'e sunuldu. Peki, öğrenci affı kimleri kapsıyor? Öğrenci affı nedir? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?
- 15.08.2022 Üniversite kayıtları online oluyor mu? Üniversitelerde online kayıt yapmak mümkün mü? Üniversite elektronik kayıt nedir?
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok öğrencinin merak ettiği sorulardan bir tanesi de Üniversite kayıtları online oluyor mu? Sorusu oldu. Peki Üniversite kayıtları online oluyor mu? Üniversitelerde online kayıt yapmak mümkün mü? Üniversite elektronik kayıt nedir?
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- 28.04.2021 YÖK'ten üniversitelere "tam kapanma" konulu yazı: 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verin
Yükseköğretim Kurumu, üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların ertelenmesini veya online yapılmasını istedi.
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- 11.02.2021 YÖK Başkanı Saraç, "YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu" tanıtımında konuştu Açıklaması
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu" sayesinde, Türk yükseköğretim sisteminde yer almak isteyen, doktorasını başarıyla tamamlamış Türk veya yabancı uyruklu kişiler ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi...
- 11.02.2021 Son dakika haber... KKTC Başbakanı Saner, Türkiye ile KKTC arasındaki anlaşmaların imza töreninde konuştu Açıklaması
Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, "Bugün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ve yanı başımızdaki Güney Kıbrıs'ta dahi acil durum hastanesi bulunmazken bizim böyle bir ayrıcalığa sahip olmamız, bizlerin Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte hareket ettiğimiz zaman...
- 7.02.2021 Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk'tan YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı
Son dakika habere göre Bakan Ziya Selçuk'tan YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrenciler için canlı yayınlarda "interaktif" soru çözümlerinin başlayacağını duyurdu.
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- 4.02.2021 2021 YKS başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT)...
- 3.02.2021 YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir
Yükseköğretim Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı'na yaptığı 'yüz yüze öğretime geçilmesine' yönelik acil görüş talebine Bakan Fahrettin Koca'dan yanıt geldi. Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Koca, "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır" dedi.
- 3.02.2021 Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Koca, "Ülkemizde koronanın İngiltere mutasyonları dışında, 2 kişide Güney Afrika varyantı, bir kişide de Brezilya varyantı görüldü" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 kişide görüldü.
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- 23.01.2021 8. ve 12. sınıf öğrencileri, kurslarda başlatılan yüz yüze eğitim sebebiyle hafta sonu kısıtlamasından muaf olacak
Salgın nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi dün tamamlandı. Sınava hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflar içinse artık yüz yüze eğitim başladı. Hafta içi ve hafta sonu yapılacak kurslara katılan öğrenciler, özel izinle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
- 20.01.2021 KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları şartları neler? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
Öğrenciler Yükseköğretim Kurulu sınavlara girerek yerleştikleri takdirde elde edilecek KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları şartları neler? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
- 18.01.2021 Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek
Son dakika: Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
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- 29.12.2020 Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu
İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Aylin Sözer'i evinde yakılarak öldüren katil zanlısı Kemal Delbe'nin ilk sözleri ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Delbe, tartışma sırasında akademisyenin boğazını kestiğini daha sonra da hırsızlık süsü vermek için yaktığını anlattı.
- 29.12.2020 Son dakika haberi... Yakılarak öldürülen akademisyenin çalıştığı üniversiteden açıklama: İyilik meleğiydi
Son dakika haberleri... İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer, bugün eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledildi.
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- 19.12.2020 Son Dakika | "Sosyal ve küresel gerçeklikleri göz ardı etmeden, perspektifi oluşturmaya mecburuz"
Bir son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün hep beraber, özellikle yaşanan hayatın sorunları ile milletimizin ve insanlığın geleceğine dair meselelerde daha gerçekçi olmaya, sosyal ve küresel gerçeklikleri gözardı etmeden, çok boyutlu, kapsamlı ve disiplinli çalışmalarla bir gelecek...
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- 18.12.2020 Abdülkadir Gayretli'den YÖK'ün 'aşıda öncelik' talebine destek
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), 'aşıda öncelik' talebine destek verdiklerini açıklayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Talep, yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerimize bir an önce devam edebilmemiz için önemli.
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- 17.12.2020 YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan talep etti: Bizi de öncelikli aşı kapsamına dahil edin
YÖK, Sağlık Bakanlığı'na yazı göndererek, üniversite hastaneleri ile yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademik, idari personel ve sağlık çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamında değerlendirilmesini talep etti.
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- 16.12.2020 Son dakika haber! Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde cami ve külliye inşaatı yükseliyor
Bir son dakika haberine göre Türkiye'nin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip yükseköğretim kurumlarından Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'nde başlatılan cami ve külliyenin inşası hızla sürüyor.
- 16.12.2020 Özyeğin Üniversitesi, dünyada sürdürülebilirlik çalışmalarıyla vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu
Çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan GreenMetric, 2020'de üniversite kampüslerindeki sürdürebilirlik çalışmalarını dünya çapında derecelendirdiği sonuçları açıkladı.
- 10.12.2020 Büyükşehir'den LGS ve YKS'ye uzaktan eğitim desteği
Büyükşehir'den LGS ve YKS'ye uzaktan eğitim desteği Sosyal Etkinlik Merkezleri online eğitim ile öğrencilere kucak açıyor Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri, LGS ve YKS'ye hazırlanan 8, 11, 12.
- 8.12.2020 DEÜ, denizcilik tarihine uygulama merkezi ile ışık tutacak
Türkiye'nin denizlerdeki gücünü pekiştirmeyi hedefleyen Mavi Büyüme Stratejisine uygun olarak, sualtı kültür mirasının araştırılması ve kayıt altına alınması amacıyla çalışmalarına hız veren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Avrasya Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Araştırma ve...
- 7.12.2020 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı
- 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı Oktay: "(İstanbul Havalimanı) 2020 yılında Covid salgını nedeniyle uluslararası ve ulusal uçak seyahatleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalmış olduğundan, ortalama yıllık kira bedelinin çok çok altında bir garanti ödemesi veya mahsuplaşması...
- 2.12.2020 Son dakika haber! Üniversite tercihi yapacaklar için 'YÖK Atlas' güncellendi
Gelen son dakika haberine göre YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 'YÖK Atlas' programını 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre güncelleyerek erişime açtı.
- 2.12.2020 YÖK Atlas, tercih yapacak adaylar için güncellendi
Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) içerisindeki bazı modüller, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre güncellenerek, üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.
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- 14.11.2020 Son dakika haberleri... Eğitim-Ber-Sen Başkanı Çelebi "Mahkemeden durdurma kararı çıktı"
Son dakika haberleri... Bir Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Eğitim Bir-Sen olarak açılan davada Danıştay tarafından üniversitelerin Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini belirtti.
- 13.11.2020 Yerli yazılımı kullanan Bartın Üniversitesi'nde 2 ayda 16 çevrimiçi eğitim verildi
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin 'Dijital Türkiye' çalışmaları kapsamında yerli ve milli olarak tasarladığı "Uzaktan Eğitim Kapısı"na ilk geçen yükseköğretim kurumu olan Bartın Üniversitesi'nde 2 ayda 16 çevrimiçi eğitim başarıyla tamamlandı.
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- 26.10.2020 Ege'nin lisansüstü programlarına 7 bin 233 başvuru
Araştırma üniversitesi olma hedefi ile son üç yılda eğitim-öğretimde kalite öncelikli ve öğrenci odaklı çalışma felsefesini benimseyen Ege Üniversitesi (EÜ), bu yıl lisans ve ön lisans programlarının yüzde 100 doluluk oranında olduğu gibi lisansüstü alanda da başvuru sayısında büyük artış yaşandı.
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- 24.10.2020 BUMER birçok üniversitenin analizlerini de yaparak ulusal ve yerel alanda önemli çalışmalara imza atıyor
Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BUMER) sahip olduğu donanım ve gelişmiş alt yapısı sayesinde, ülkemizin önde gelen onlarca köklü üniversitesi ile kamu ve özel kurumlarının bulunduğu birçok kuruluşla birlikte üçüncü şahısların da ihtiyaçlarına yönelik birçok analiz ve...
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- 16.10.2020 Başkan Ergün: "Tüm toplu taşıma araçlarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "17 ilçemizin tamamında camilerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, sağlık ocaklarını, otobüs terminallerini, park ve bahçeleri, yaya üst geçitlerini,...
- 16.10.2020 ADÜ'de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerçekleşti
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından 'Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği' kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav, Atatürk Kongre Merkezi'nde tamamlandı.
- 16.10.2020 Son dakika... Rektör Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yeni Akademik Yıl Açılış törenine katıldı
Son dakika haberleri... Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ve YÖK himayesinde düzenlenen '2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış törenine katıldı.